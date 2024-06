Orologi di lusso: le opportunità di un mercato in crescita

Che un orologio serva a scandire il tempo, è noto. Ma è altrettanto riduttivo. Gli orologi di lusso, infatti, rappresentano una fusione di ingegneria di precisione, design sofisticato e un patrimonio storico ricco di innovazione. E sempre più apprezzato sia da parte di collezionisti che di investitori.

Il mercato degli orologi di Lusso

Gli orologi di lusso da collezione hanno infatti registrato buone performance, soprattutto nel lungo periodo, addirittura se messi in confronto alle categorie di investimento tradizionali, come certificano i dati di uno studio BCG. Il crescente interesse per i modelli storici e fuori produzione ha spinto il mercato a raggiungere cifre sempre più elevate, arrivando a registrare vendite per 22 miliardi di dollari nel 2021 pari a un terzo dei 75 miliardi di dollari del mercato complessivo degli orologi di lusso.

L’analisi BCG dimostra che gli investimenti in orologi come Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet, hanno dimostrato una notevole resilienza durante le crisi e le fasi di mercato più turbolente. Ad esempio, un portafoglio di investimenti composto da orologi di lusso ha visto il proprio valore crescere del 20% annuo tra il 2018 e il 2022, rispetto a un rendimento medio annuo dell’8% registrato dall’indice azionario S&P 500.

Asta speciale a Roma il 20 giugno

Le aste costituiscono forse l’opportunità più interessante per appassionati, collezionisti e investitori di acquisire alcuni dei segnatempo più iconici e rari. Come quella organizzata da Affide, società italiana del gruppo Dorotheum, che si terrà a Roma domani, giovedì 20 giugno, presso lo storico Palazzo del Monte di Pietà. L’evento inizierà alle 17:00 e presenterà 115 orologi di lusso con una base d’asta complessiva di 490.500 euro.

All’asta saranno presenti numerosi esemplari di prestigio. Tra questi spicca il Rolex Milgauss ref. 116400, progettato per resistere ai campi magnetici e molto ricercato per il suo design unico e la sua affascinante storia. Un altro segnatempo molto desiderato dai collezionisti è l’Omega Speedmaster Moonwatch, celebre per essere stato il primo orologio indossato sulla luna durante le missioni Apollo, un vero capolavoro di ingegneria. Come pure il raro Rolex Prince Elegant ref. 2835 degli anni ’30, conosciuto per la sua cassa arcuata e il movimento a carica manuale, che rappresenta un pezzo di grande valore storico e collezionistico.

Tra i vari modelli, figurano opportunità interessanti. Un esempio è l’Audemars Piguet Royal Oak Dual Time, rinomato per il suo distintivo quadrante blu “tapisserie” e la funzione di doppio fuso orario, che combina funzionalità avanzate e design elegante con una base d’asta fissata a 12.000 euro. Numerosi pezzi di rilievo sono firmati dal marchio Rolex. Spiccano il Rolex Daytona Cosmograph, un’icona tra gli orologi da corsa celebre per il suo cronografo ad alte prestazioni con un prezzo di partenza di 20.000 euro, e i modelli Daytona in acciaio e in oro, noti rispettivamente per il loro quadrante bianco “6 Inverted” e gli indici con diamanti.

Il fascino degli Swatch

Anche gli orologi Swatch stanno guadagnando attenzione. Il giorno successivo all’asta di orologi di lusso, venerdì 21 giugno, Affide organizza presso il Palazzo del Monte di Pietà un appuntamento dedicato ai collezionisti di questi segnatempo. L’evento presenterà oltre 100 esemplari iconici, dagli anni ’80 fino a edizioni più recenti. Tra i pezzi più ricercati figurano in catalogo lo Swatch Chrono Grand Prix, lo Swatch Chrono Neo Wave e lo Swatch Chrono White Horses.

Acquistare orologi di lusso significa fare un investimento in beni che possono incrementare il loro valore nel tempo. Questi orologi combinano arte, ingegneria e storia, rendendoli non solo oggetti da collezione ma anche asset di valore per un portafoglio diversificato.