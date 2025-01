Il futuro degli edifici passa per sostenibilità e innovazione

I primi anni sono quelli dei bilanci e dei giudizi. E a un anno dalla sua nascita, e in un momento delicatissimo per il settore dell’energia, VINCI Energies Building Solutions Italia (VEBSI) – brand del gruppo VINCI Energies dedicato agli edifici – non si tira indietro, celebrando risultati positivi, che riflettono il suo impegno nell’affrontare le sfide globali più urgenti: transizione ecologica, digitalizzazione, inclusione.

In un contesto internazionale segnato dalla necessità di accelerare la riduzione delle emissioni e dall’attenzione alla diversità, infatti, l’azienda si conferma un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per edifici. Nel periodo tra gennaio 2024 e gennaio 2025, VEBSI ha ottenuto risultati degni di nota: aumento del fatturato (+186%), grazie a un’espansione solida e strategica; incremento del personale (+136%), effetto combinato della crescita organica e della fusione con CM Engineering; aumento della rappresentanza femminile dal 9% al 17% – segnale forte di impegno verso la parità di genere; riduzione delle emissioni di CO2, in linea con l’obiettivo di dimezzamento entro il 2030, contribuendo agli sforzi per combattere il cambiamento climatico.

Questi dati positivi arrivano in un momento cruciale per il settore energetico e delle costruzioni. Il 2024 è stato un anno in cui l’Europa ha intensificato gli investimenti per la transizione verde, con iniziative come il Green Deal europeo e il rafforzamento delle normative ESG. VINCI Energies Building Solutions ha dimostrato di essere perfettamente allineata a questi obiettivi, integrando soluzioni innovative che favoriscono la decarbonizzazione e migliorano l’efficienza energetica degli edifici.

«La nostra strategia si basa su una performance globale, in cui crescita economica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale sono strettamente interconnesse», ha dichiarato Maurizio della Fornace, Managing Director di VINCI Energies Building Solutions Italia. «Continueremo a investire in soluzioni che supportano clienti e territori nella transizione digitale ed energetica, garantendo benefici concreti per le persone e il pianeta».

Il dato dell’aumento della rappresentanza femminile è un progresso significativo in un settore storicamente caratterizzato da un forte divario di genere. Questo risultato si inserisce in un contesto globale in cui le imprese sono sempre più chiamate a favorire l’inclusione per attrarre talenti e rispondere alle esigenze di una forza lavoro diversificata. VINCI Energies Building Solutions non si limita a reagire, ma contribuisce attivamente a plasmare il futuro del settore. La fusione con CM Engineering, avvenuta nel corso del 2024, ha permesso di ampliare le competenze e potenziare la capacità operativa. Ma il successo deriva anche dall’adozione di un approccio integrato: tecnologie avanzate, gestione attenta delle risorse e monitoraggio continuo delle performance consentono all’azienda di mantenere un vantaggio competitivo. Con questi presupposti, VINCI Energies Building Solutions si pone come un esempio di eccellenza per un settore che gioca un ruolo cruciale nella transizione ecologica e digitale.