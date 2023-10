Gabriella Giammanco, giornalista, classe ‘77 ed ex parlamentare italiana con il centrodestra è stata nominata nuova portavoce dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ovvero una delle tre agenzie fiscali italiane – insieme al demanio e a quella dell’entrate – che svolgono attività tecnico-operative che prima erano di competenza del Ministero delle finanze. In particolare l’Agenzia delle dogane svolge attività di regolamentazione, riscossione e vigilanza nel settore delle dogane – chiaramente – ma anche delle accise e dei monopoli di Stato.

Giammanco non è nuova al mondo delle istituzioni, come detto sopra è un ex parlamentare. Eletta per la prima volta alla Camera alle elezioni politiche del 2008 nella lista del Popolo della Libertà. Durante la XVI Legislatura ha fatto parte della 7ª Commissione Cultura, scienza e istruzione e della 11ª Commissione Lavoro pubblico e privato. Rieletta nuovamente alle politiche del 2013 entra a far parte della 10ª Commissione Attività produttive, commercio e turismo, della quale viene eletta segretario.

Nel 2013 poi con la sospensione del Popolo delle Libertà aderisce alla nuova Forza Italia, con cui viene eletta al senato, diventando portavoce del partito in Sicilia. In seguito per volontà della capogruppo Anna Maria Bernini, diventa la sua vice al Senato. L’avventura politica di Giammanco si arresta nel 2022 quando alle elezioni politiche anticipate non viene rieletta. La sua attività parlamentare si è concentrata particolarmente sui temi sociali. È sua la proposta di installare sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. È inoltre prima firmataria di un emendamento approvato alla legge di bilancio 2022 che ha previsto il rifinanziamento di un fondo destinato alle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Giornalista professionista dal 2003 ha collaborato con tv locali palermitane come co-conduttrice e all’ufficio stampa del comune di Palermo, nel 2005 è entrata come redattrice per il TG4. È autrice di programmi televisivi e consulente per la comunicazione istituzionale di società pubbliche e private. Si tratta di una figura poliedrica, che per molti anni è stata divisa tra politica e giornalismo. Una figura, insomma, che ha il polso sia delle dinamiche che intercorrono all’interno della bolla della politica romana, ma che allo stesso tempo ha esperienza della cifra comunicativa che tale istituzione – l’Agenzia delle Dogane – deve diffondere.