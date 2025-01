Le bollette per le imprese, nel 2025, vedranno una crescita del 15%: 171.920 euro complessivi in più rispetto allo scorso anno; mentre la crescita della spesa per le famiglie sarà del 10%, quindi 216 euro in più all’anno rispetto al 2024. Queste le stime di Nomisma Energia riportate dal Sole 24 Ore.

Le bollette per le imprese

Per quanto riguarda l’elettricità, il prezzo del kWh passa da 23,29 centesimi del 2024 a 27,68 nel 2025. Per un’impresa tipo che consuma 1.000.000 di kWh annui la spesa per il 2025 si potrà assestare sui 276.799 euro, quindi 43.924 euro in più rispetto al 2024.

Per il gas invece, considerato un prezzo di 46 centesimi al metro cubo nel 2024 cresciuto a 52 centesimi nel 2025, per un’impresa che consuma 2 milioni di metri cubi all’anno, la spesa stimata per il 2025 è di 1.045.632 euro: 127.995 euro in più rispetto allo scorso anno.

Le bollette per le famiglie

L’elettricità passa da 24,7 centesimi al kWh del 2024 a 30,05 nel 2025: si stima che, all’anno, una famiglia tipo che consuma 2.700 kWh annui, spenderà 811 euro, quindi 161,6 in più rispetto all’anno scorso.

Per quanto riguarda il gas, con un aumento dei prezzi da 102 centesimi a metro cubo a 106 centesimi nel 2025, una famiglia tipo, con un consumo annuo di 1.700 metri cubi, spenderà nel 2025 1.486 euro: 54,9 euro in più rispetto al 2024.



Oneri di sistema

Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia si tratterebbe di “aumenti relativamente modesti rispetto a quelli del 2022”. Tuttavia, ora “non ci sono più gli sconti sugli oneri di sistema e anche questo influisce”. E ricorda che oggi “conosciamo i prezzi all’ingrosso ma con la liberalizzazione del mercato abbiamo sempre meno visibilità sulle bollette finali; il mercato tutelato, composto dai vulnerabili e dalle utenze a tutele crescenti, conta sempre meno. Certo, con prezzi all’ingrosso in crescita è ragionevole aspettarsi tariffe al consumatore in crescita”.