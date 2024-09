Il biometano possiede molteplici valenze per sviluppare una mobilità sostenibile. Innanzitutto, consente una forte riduzione delle emissioni, calcolate lungo il ciclo di vita del prodotto, rispetto ai combustibili fossili, riduzione che può giungere al 100% o anche a valori negativi. Inoltre la sua crescita è un tema rilevante nelle politiche europee e nazionali per la transizione energetica: gli obiettivi al 2030 sono molto ambiziosi, tanto da prevedere una produzione più che decuplicata rispetto all’attuale.

È quindi una risorsa che, nell’ambito di un’offerta di tecnologie low e zero carbon complementari, offre sicurezza per la copertura della domanda di mobilità nella complessa fase di transizione.

Sono le considerazioni emerse dallo studio “Le molteplici valenze del biometano per una mobilità sostenibile“, realizzato dalla società di ricerca e consulenza RIE, Ricerche Industriali Energetiche. La ricerca è stata presentata nel corso del convegno “Biometano per la mobilità sostenibile: l’evoluzione green del motore a combustione interna“, organizzato da Federmetano, la Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori di metano. L’incontro si è svolto a Roma ieri, 18 settembre, presso la sede ACI ed è stato realizzato con il sostegno di Consorzio CEM ed Ecomotive Solutions.

I numeri di metano e biometano nei trasporti stradali

Il biometano alimenta veicoli a metano, sia CNG (gas naturale compresso) che GNL (gas naturale liquefatto), senza necessità di modifiche, né all’infrastruttura, né ai motori. Può quindi essere usato come carburante per la mobilità privata, il trasporto merci su brevi e lunghe distanze e il trasporto pubblico. Ciò significa che il bioGNC e il bioGNL possono essere immediatamente impiegati per rifornire i veicoli normalmente alimentati a GNC e a GNL, utilizzando le medesime infrastrutture. Ciò permette di ridurre i costi della transizione e salvaguardare l’occupazione delle filiere esistenti.

Il buon successo del metano è sempre stato supportato dalle tecnologie e dalla capacità di innovazione delle aziende italiane specializzate nella componentistica che, grazie alla crescita nel mercato dei trasporti in Italia hanno saputo cogliere le opportunità. A causa dell’enorme aumento del costo del gas naturale nel corso del 2022, ora in buona parte rientrato, il comparto ha subito tuttavia una forte frenata, rilevabile dal numero di immatricolazioni annue, passato per le autovetture da 10.795 nel 2022 a 1.902 nel 2024 e per i veicoli commerciali leggeri da 1.854 a 340.

Bitonci: Biometano può salvare l’endotermico

“È giunto il momento di rivedere la concezione dei rifornimenti di carburante e guardare avanti, verso l’innovazione e la sostenibilità, includendo i carburanti innovativi come il biometano. Puntare solo sull’elettrico, tralasciando i biocarburanti è una scelta che mette a rischio il settore automotive italiano”. Lo dichiara Massimo Bitonci (Lega), sottosegretario al Ministero delle imprese e del Made in Italy, a margine del convegno promosso ieri da Federmetano.

“L’evoluzione green dei motori – aggiunge – può sicuramente avvenire con il biometano, carburante neutro in termini di emissione di CO2, la cui produzione può ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas fossili di circa il 12%. Perseguire questa strada significa ridurre notevolmente i costi della transizione ecologica per produttori e utenti e, al contempo, salvaguardare l’occupazione di una filiera che conta 20 mila addetti potenzialmente a rischio. Come Mimit dobbiamo impegnarci a proseguire con gli incentivi retrofit biometano e come Governo a promuovere a livello europeo la parificazione dei biocarburanti all’energia elettrica e ai carburanti sintetici per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della CO2 per i nuovi veicoli anche dopo il 2035”.

Cosa emerge dallo studio RIE

Lo studio RIE evidenzia anche che per poter sfruttare appieno il potenziale tecnico di produzione nazionale di biometano, occorre superare le attuali barriere normative Ue, pianificare in modo coordinato impianti e infrastrutture, ridurre le criticità che limitano l’upgrading del biogas, costruire per la filiera un quadro di sostegno equilibrato rispetto a quanto già adottato per altri vettori rinnovabili. “Il biometano può fornire un immediato contributo al complesso e lungo percorso della transizione – ha sottolineato Dante Natali, Presidente Federmetano -, specialmente nella mobilità. Fin da subito, un veicolo alimentato a benzina, ma anche diesel, oppure ibrido elettrico, può essere trasformato a biometano, oggi anche con incentivo statale, e usufruire della rete di distribuzione già esistente”.

La trasformazione a biometano può essere effettuata presso le officine specializzate abilitate, distribuite su tutto il territorio nazionale, una rete efficiente dotata di decenni di esperienza che le derivano dalla lunga tradizione italiana nell’alimentazione dei motori grazie ai carburanti gassosi. “In vista della imminente totale sostituzione del gas naturale fossile per uso autotrazione con il biometano – prosegue Natali – Federmetano ha intenzione di portare all’attenzione del Governo un elenco di richieste volte a promuovere l’utilizzo del biometano in autotrazione, a partire dall’equiparazione dei veicoli a biometano ai veicoli elettrici (BEV).

Le richieste di Federmetano

Tra le misure proposte per favorire la diffusione dei veicoli a biometano, il libero accesso alle ZTL, agevolazioni sui canoni di sosta, esenzione tassa automobilistica per almeno 5 anni, prosecuzione degli incentivi retrofit per i veicoli trasformati a biometano. Inoltre secondo Federmetano occorre monitorare e intervenire su tutti i meccanismi europei e non, la cui applicazione potrebbe portare a un’alterazione dei rapporti di concorrenzialità tra i diversi carburanti penalizzando il biometano. Urgente sostenere una filiera, quella del metano auto, che conta circa 20.000 addetti potenzialmente a rischio in caso di ulteriore aggravamento dell’attuale crisi del settore e intervenire a livello europeo per ottenere un ufficiale riconoscimento dei biocarburanti come strumento paritetico a energia elettrica, idrogeno e carburanti sintetici per il conseguimento degli obiettivi di riduzione di CO2 per i nuovi veicoli anche dopo il 2035.

L’associazione chiede inoltre di operare per garantire l’azzeramento dell’accisa per bioGNC e bioGNL e di prevedere nella prossima legge di bilancio un credito di imposta strutturale per le spese di acquisto di bioGNC e GNL/bioGNL da parte delle imprese di autotrasporto. Infine, agevolare il completamento dei punti di stoccaggio GNL nel Sud Italia e Sicilia per favorire un ampliamento della rete distributiva di GNL/bioGNL per autotrazione, semplificare le procedure per l’accesso agli incentivi all’acquisto di mezzi pesanti alimentati a bioGNC e GNL/bioGNL, ridurre il pedaggio autostradale per i veicoli a bioGNC e GNL/bioGNL.

Il convegno

I lavori, introdotti e conclusi da Dante Natali, Presidente Federmetano, sono stati moderati da Massimo De Donato, giornalista e conduttore di Radio24 e hanno coinvolti esperti ed istituzioni. Dopo il saluto di Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, sono intervenuti Giovanni Perrella, presidente del Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti operante presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Paolo Arrigoni, presidente del GSE, Gestore dei Servizi Energetici, Andrea Ricci, direttore della controllata Snam Greenture e Marco Mele, amministratore unico S.F.B.M. Servizi Fondo Bombole Metano. Lo studio è stato illustrato da Gian Paolo Repetto del RIE. Ha portato il suo contributo ai lavori con un videomessaggio Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. È intervenuto dal palco Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collegamento l’Eurodeputato Stefano Cavedagna.