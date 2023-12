Più libri più liberi, torna l’evento della piccola e media editoria

“Più libri più liberi”. Una convinzione diffusa, un motto e ormai il fortunato titolo della Fiera Nazionale Della Piccola e Media Editoria di Roma, che torna quest’anno dal 6 al 10 dicembre al Centro Congressi La Nuvola (Eur).

518 espositori, 600 eventi in programma, per una rassegna che ogni anno raccoglie un significativo quantitativo di pubblico, offrendo una visuale preziosa sul lavoro di tanti addetti pieni di potenzialità, offrendo incontri e reading con autori e favorendo il dibattito e l’analisi sulle questioni dell’industria culturale.

La Fiera si svolge dal 2017 sempre a Roma nel mese di dicembre. Dedicata unicamente all’editoria indipendente, è promossa dall’Associazione Italiana Editori. Dal 2018 la Fiera prevede anche 500 metri quadri di spazio dedicato in cui le aziende editoriali possono incontrare persone che gravitano nel settore aprendosi allo scambio e a possibili collaborazioni.

Quest’anno non mancano all’interno dell’evento iniziative incentrate sull’attualità di cui si occuperanno personaggi affermati: Paolo Giordano, Francesca Mannocchi e Cecilia Sala con “Zone di guerra” rifletteranno sul tema del conflitto. “Denunciare l’abuso – rivoluzione copernicana” sarà l’incontro con Carlotta Vagnoli dedicato al tema della violenza di genere. Poi, in occasione del centenario dalla sua nascita, l’evento “Calvino più Calvino” sarà un ricordo dello scrittore con gli interventi dell’autrice e attivista Carlotta Vagnoli, che analizzerà il rapporto di Calvino con la Resistenza, della linguista e saggista Vera Gheno, che parlerà della ricerca linguistica di Calvino, di Marcello Fois il quale indagherà il concetto di avventura nell’intellettuale torinese.

L’evento di chiusura di Più libri più liberi, sarà invece dedicato a Michela Murgia. In apertura Miguel Gotor rivolgerà un saluto alla memoria della scrittrice e attivista, poi interverranno Simonetta Bitasi, Maria Luisa Frisa, Djarah Khan, Lorenzo Gasparrini, Ginevra Lamberti e Valentina Melis leggerà un inedito. I relatori si concentreranno sul rapporto di Murgia con la lettura, la politica, il femminismo, la moda, la morte.

Ma non finisce qui con i grandi nomi, perché ci sarà lo storico Alessandro Barbero a presentare il suo nuovo libro “All’arme! All’arme! I priori fanno carne!”, Erri De Luca sarà presente con il suo “Cercatori d’acqua“, mentre il fotografo e fotoreporter Ferdinando Scianna con L’abbecedario fotografico dialogherà con Antonio Gnoli.

Inoltre nel programma Carl Safina con Il viaggio della tartaruga insieme a Marco Motta e Gaja Cenciarelli, Patrick Zaki con il nuovo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” in dialogo con Pegah Moshir Pour e Marianna Aprile.

Per quanto riguarda l’arte, Vittorio Sgarbi terrà una lectio magistralis a partire dal libro Michelangelo. Rumore e paura.

Per partecipare il biglietto d’ingresso base è di 10 euro, con possibilità di sconti in base alle varie casistiche, l’abbonamento per tutti i cinque giorni costa 30 euro. Da segnalare la conferenza del 7 dicembre, in cui l’Aie, l’Associazione italiana editori, presenterà i dati e discuterà dell’internazionalizzazione dei piccoli e medi editori.