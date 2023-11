Dai primi siti online, passando per i social media fino ad arrivare all’Intelligenza Artificiale. Come si è evoluto il mondo del giornalismo in Italia? Ne abbiamo parlato a Periscopio con chi ha sperimentato in prima persona la rivoluzione digitale in questo settore, Roberto Bernabò, Chief Digital Development del Gruppo Class. Conduce Axel Donzelli.