Luiss, ecco la nuova squadra rettorale che affiancherà Boccardelli

L’Università Luiss Guido Carli ha un nuovo organigramma. Un mese fa Paolo Boccardelli ha assunto la carica di Rettore e ora il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Luigi Gubitosi, ha presentato la lista delle persone che lo affiancheranno.

Boccardelli aveva detto: «È per me un grande onore accettare questo incarico. Luiss è stata ed è un pezzo importante della mia vita e raccolgo con profondo senso di responsabilità ed emozione questo incarico. Mi impegnerò a rafforzare ulteriormente il ruolo e il prestigio della Luiss in Italia e all’estero, in stretta collaborazione con i colleghi e i vertici dell’Ateneo e di Confindustria».

Riguardo alle nomine della squadra rettorale, lo stesso ha affermato: «Le figure che mi accompagneranno nei prossimi tre anni rispondono a profili accademici di altissimo livello nelle rispettive aree di ricerca e insegnamento. Lavoreremo insieme per consolidare il posizionamento della Luiss a livello internazionale e rafforzare ulteriormente il ruolo di interlocutore privilegiato con il mondo delle imprese e con Confindustria. Dalla rivoluzione del mercato del lavoro alle nuove frontiere dell’IA e della tecnologia, la nuova squadra è pronta ad affrontare i grandi temi del presente e del futuro per continuare a garantire a studentesse e studenti del nostro Ateneo una formazione di eccellenza».

Ci si attende che il nuovo staff continui l’impegno sulla interdisciplinarità dell’offerta formativa, consolidando la propria posizione nelle più importanti classifiche internazionali e riuscendo a confermarsi tra le migliori 20 al mondo e prima in Italia per gli Studi Politici e Internazionali, come ha evidenziato l’indagine QS World University Ranking by Subject 2024, essendo anche al 30° posto globale per la Laurea Magistrale in “Management”, in base all’ultimo ranking del Financial Times (era al 90° nel 2019).

Ecco nel dettaglio la nuova squadra dei Prorettori:

Prorettore per la Didattica e la Qualità: Livia De Giovanni , Professore Ordinario di Statistica;

, Professore Ordinario di Statistica; Prorettore per lo Sviluppo e le Relazioni con gli Alumni e lo Sport: Francesco Di Ciommo , Professore Ordinario di Diritto Privato;

, Professore Ordinario di Diritto Privato; Prorettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills: Giuseppe Italiano , Professore Ordinario di Computer Science;

, Professore Ordinario di Computer Science; Prorettore per l’Internazionalizzazione: Antonio Majocchi , Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese;

, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese; Prorettore per la Ricerca e Terza Missione: Stefano Manzocchi, Professore Ordinario di Economia Internazionale.

Il CdA ha, inoltre, nominato i Dean delle Scuole, oltre ai Direttori dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo:

Dean della Undergraduate School e Magistrale a Ciclo Unico: Antonino Gullo , Professore Ordinario di Diritto Penale;

, Professore Ordinario di Diritto Penale; Dean della Graduate School: Enzo Peruffo , Professore Ordinario di Strategie d’Impresa;

, Professore Ordinario di Strategie d’Impresa; Dean del Luiss Institute for European Analysis and Policy (LEAP): Valentina Meliciani , Professore Ordinario di Economia Applicata;

, Professore Ordinario di Economia Applicata; Dean della Luiss Business School: Raffaele Oriani , Professore Ordinario di Finanza Aziendale;

, Professore Ordinario di Finanza Aziendale; Dean della Luiss School of Law: Aristide Police , Professore Ordinario di Diritto Amministrativo;

, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo; Dean della Luiss School of Government: Gaetano Quagliariello , Professore Ordinario di Storia Contemporanea;

, Professore Ordinario di Storia Contemporanea; Direttore del Dipartimento di Impresa e Management: Christian Lechner , Professore Ordinario di Entrepreneurship;

, Professore Ordinario di Entrepreneurship; Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche: Giovanni Orsina , Professore Ordinario di Storia Contemporanea;

, Professore Ordinario di Storia Contemporanea; Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza: Alberto Petrucci , Professore Ordinario di Macroeconomia ed Economia Internazionale;

, Professore Ordinario di Macroeconomia ed Economia Internazionale; Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza: Antonio Punzi, Professore Ordinario di Metodologia della Scienza Giuridica.

Collaboreranno con il Rettore anche sette advisor per le seguenti aree tematiche: