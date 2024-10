Il Sigaro Toscano celebra i 250 anni della Guardia di Finanza

I 250 anni della Guardia di Finanza sono un traguardo che le Manifatture Sigaro Toscano hanno voluto sottolineare. Da oggi, infatti, è disponibile in tabaccheria un’edizione limitata del Sigaro Toscano Classico dedicata alle Fiamme Gialle.

L’omaggio si compone di un packaging dedicato del sigaro più tradizionale: cinque diverse confezioni del Classico, che riportano sul retro le uniformi storiche della Guardia di Finanza; sul fronte, il Grifone stilizzato, al centro dello stemma araldico del Corpo che tutela le casse dello Stato. Nonché, in mitologia, espressione di forza, coraggio e vigilanza.

Comunque, se da un lato MST ha saputo preservare la propria tradizione per oltre due secoli, dall’altro non ha mai smesso di rinnovarsi attraverso proposte d’avanguardia. E proprio per questo la collaborazione con la Guardia di Finanza è solo la prima novità di una fine dell’anno ricca di ulteriori proposte.

Sempre in questi giorni, infatti, è in calendario l’uscita di Quadrilogia, multipack composto da quattro coppie di sigari a pancia larga. Accanto ai già famosi Robusto, Originale e Assolo, solo in Quadrilogia sarà possibile trovare Duecento, inedito sigaro dalla lunghezza straordinaria.

Fondamentale per la storica manifattura è anche l’innovazione nei processi di produzione. Per questo per metà mese si prevede l’uscita di Vademecum, primo sigaro a doppia stagionatura.

A raccontare nel dettaglio la tradizione della filiera tabacchicola italiana, poi, a fine Ottobre, è previsto il lancio di Terre, sigaro dal blend nuovo. Il quale, grazie alla selezione di tabacchi Kentucky di provenienza toscana, laziale e campana di cui si compone, costituisce un prodotto originale ma al contempo 100% made in Italy.

Infine, a chiudere questo ventaglio di novità, da novembre sarà sarà disponibile Attimi, confezione dal packaging particolare. Come recitano i tre scomparti al suo interno, infatti, questo Stortignaccolo permetterà ai veri appassionati di ‘gustare’, ‘vivere’ e ‘condividere’ tanti momenti preziosi.