Ha preso il via nel pomeriggio di oggi al Mann, il Museo archeologico nazionale di Napoli, il G7 Cultura, primo importante appuntamento istituzionale del neo ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Il ministro ha accolto le delegazioni dei paesi ospitati che hanno visitato le sale del Museo guidati dal Direttore generale Musei, Massimo Osanna. A seguire il maestro Gabriele Lavia, leggenda del teatro e del cinema, ha interpretato davanti alla statua dell’Ercole Farnese la lettura in latino di un passo del “De Reditu Suo” di Rutilio Namaziano. La traduzione italiana di Giovanni Pascoli e la versione inglese sono state proiettate su quattro grandi monitor ai lati del palco per consentire a tutti di cogliere il messaggio universale dell’opera.

Al Mann erano anche presenti, tra gli altri, i Sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi, il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il Sindaco della città, Gaetano Manfredi.

Il Ministro Giuli ha, successivamente, preso la parola rappresentando la “Roma” del poeta latino come sintesi di tutto ciò che oggi intendiamo per “cultura“: “Fecisti patriam diversis gentibus unam, Hai dato una patria ai popoli dispersi in cento luoghi – ha ricordato il Ministro – in questo solo la cultura può riuscire. E oggi, ai nostri illustri ospiti del G7, diciamo: benvenuti a casa vostra”.

I primi ministri a raggiungere il MANN in una Napoli blindatissima fin dal primo mattino, sono stati Rachida Dati (Francia), Claudia Roth (Germania), Lisa Nandy (Regno Unito), Lee Satterfield (USA), Pascal St-Onge (Canada) e Masahito Moriyama (Giappone).

Domani invece a Palazzo Reale i lavori saranno aperti dal nuovo Ministro della Cultura e delle Comunicazioni Strategiche dell’Ucraina, Mikola Tochytskyi; una presenza fortemente voluta dal Ministro Giuli in apertura di questo G7 Cultura volta a confermare l’impegno dell’Italia ad assistere l’Ucraina nell’opera di tutela e ricostruzione del suo patrimonio storico-artistico danneggiato dalla guerra.

Nel corso dei lavori si affronterà anche il tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulle industrie creative, la lotta al traffico illecito delle opere d’arte e la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici sui beni culturali.

Nel pomeriggio le delegazioni del G7 faranno poi visita al Parco archeologico di Pompei, nel cui Anfiteatro si svolgerà un concerto della Nuova Orchestra Scarlatti, diretta dal Maestro Beatrice Venezi.