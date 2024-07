Quale città dell’Italia ama di più i libri? Questo dato è molto complesso da estrapolare, ma a dare un quadro orientativo ci prova ogni anno Amazon, che fornisce la lista degli acquisti letterari per area geografica. La nuova lista non è ancora uscita, probabilmente si avrà ad agosto, ma stando ai dati del periodo giugno 2022-luglio 2023, a distinguersi sono Milano, Pavia, Siena, Pisa, Padova, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma e Torino. Queste le dieci città che amano leggere: il secondo, il terzo e quarto posto sono new entry rispetto allo scorso anno.

Interessante il formato scelto dai lettori. A Milano e Cagliari, per esempio, si preferisce leggere in digitale (ebook), probabilmente per una questione di praticità. Mentre a Pavia e Siena si resta nella tradizione, anche con vecchi libri rilegati in carta e cartoncino.

A farla da padrone nelle preferenze di acquisto ci sono i libri per bambini e ragazzi, poi i testi d’avventura e di studi letterari. Al quarto posto i romanzi d’amore. Seguono thriller, testi di salute e benessere e, soprattutto in toscana, di economia. Chiudono la classifica i manga, i libri di scienze sociali, le biografie e i manuali di medicina, tecnologia e arte.

Il libro più venduto è stato “Spare. Il minore“, testo autobiografico scritto dal membro della casa reale del Regno Unito, il principe Harry. Al secondo posto invece un libro romantico, Dammi mille baci di Tillie Cole e al terzo posto un thriller, Il caso Alaska Sanders di Joel Dicker.