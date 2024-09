È ancora in corso la terza delle quattro giornate dell’evento annuale organizzato a Trevi (Pg) da Globe Italia, associazione ambientale italiana per lo sviluppo sostenibile, con lo scopo di riunire i massimi esperti e decisori politici, istituzionali e imprenditoriali per un confronto sul tema centrale ‘Energia ed Economia Circolare’. Tra i partecipanti alle quattro giornate di questa ottava edizione, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, la presidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati Chiara Braga e il presidente del gruppo Fdi alla Camera dei Deputati Tommaso Foti, Arti Tandon, già consigliere per l’ex presidente Usa Barack Obama. Per la prima volta hanno partecipato ai lavori, in rappresentanza del Sistema Giappone, il presidente di Japan Italy Economic Federation Daniele Di Santo e il presidente della Camera di Commercio giapponese in Italia Sadao Hisada, che hanno portato l’esperienza giapponese sui temi discussi, in particolare su quello de “la conversione sostenibile in un mondo in evoluzione”.

«Proprio in questi giorni a Trevi un anno fa stavamo inviando a Bruxelles la proposta di rimodulazione del Pnrr con l’aggiunta del capitolo energetico RePower EU. Dopo un anno quella proposta è stata accettata, ha portato ottimi risultati nell’accelerazione dell’attuazione del Pnrr, siamo alla rendicontazione della sesta rata, siamo primi in Europa per numero di investimenti attuati. Quindi Trevi ha portato bene ed era giusto oggi tornare a raccontare a tutti gli operatori del settore che qui si riuniscono ogni anno sotto la guida di Globe Italia questi importanti risultati per il sistema paese». Lo ha affermato Fabrizio Penna, capo dipartimento unità di missione Pnrr del Mase, intervenuto alle Giornate-

L’Onorevole Vinicio Peluffo del Pd, componente della Commissione Attività produttive della Camera, è intervenuto esprimendo: «In Europa si è aperta una legislatura fondamentale per quanto riguarda la transizione ecologica e digitale. Dopo la precedente legislatura nella quale siamo intervenuti definendo obiettivi, date e scadenze è fondamentale mettere in campo gli strumenti economici e finanziari di accompagnamento della transizione per il raggiungimento degli obiettivi. Questo è il terreno su cui è fondamentale impegnarsi a livello europeo e su cui dovrebbe impegnarsi di più il governo italiano credendo di più nella possibilità di essere come paese protagonisti della doppia transizione. E rispetto a questo, semplificando al massimo per liberare investimenti sulle rinnovabili e mettendo al centro della propria azione interventi che consentano di ridurre il costo dell’energia. Per le imprese e per le famiglie. Su questo terreno c’è ancora moltissimo da fare, basta passi falsi come con diversi provvedimenti del governo e più determinazione su questo versante».

Matteo Favero, Presidente di Globe Italia commentando l’edizione 2024: «Trevi è il luogo privilegiato dove aziende, associazioni, istituzioni e accademia si incontrano in appuntamenti formali e informali, per confrontarsi e costruire insieme la strada per una transizione giusta. La base di partenza è la condivisione di esperienze e voci, differenti e plurali, che compongono la cultura energetica del paese».

«Questo appuntamento annuale, che ha sempre più una dimensione internazionale, sta dimostrando di avere un impatto reale e solido sullo sviluppo sostenibile del sistema-Italia – ha aggiunto Michele Vitiello –, neo-eletto Segretario Generale del WEC Italia». Le Giornate dell’Energia si concluderanno domani, con una site visit alle Cartiere di Trevi, esempio di economia circolare, e con un seminario su amministrazioni locali, finanza sostenibile e comunità, promosso insieme all’Italian Forum of Energy Communities – IFEC, che vedrà la partecipazione dei sindaci della locale Unione dei Comuni dell’Olio e del Sagrantino.