L’Italia continua a difendere il proprio modello virtuoso di smaltimento degli imballaggi in plastica, una pratica che ci vede primaggiare in Europa, anche grazie a realtà come il Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, che quest’anno ha celebrato i primi 25 anni di attività. Un periodo iniziato nel 1997, in cui ha contribuito a sensibilizzare i cittadini verso l’economia circolare, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Oggi Corepla è all’apice di una grande filiera di imprese consorziate e di un sistema che svolge un ruolo economico e sociale prezioso per il nostro Paese e che non a caso ha reso l’Italia un’eccellenza europea nel campo della gestione sostenibile degli imballaggi in plastica. I risultati sono significativi: l’Italia ha registrato i tassi più alti dell’intera Ue nell’attività di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, con un tasso pari al 73,3% nel 2021, superiore non solo all’obiettivo europeo del 65% fissato per il 2025, ma anche a quello del 70% previsto per il 2030.

Numeri che tornano di grande attualità proprio in questi mesi, in cui la Commissione europea sta lavorando a una proposta di regolamento che imporrebbe un cambio radicale di paradigma per lo smaltimento delle plastiche, passando dal concetto di riciclo a quello di riuso. Non è solo una differenza terminologica, ma di filosofia industriale. Una modifica che penalizzerebbe l’intera filiera italiana, che ha dato prova negli anni di grande efficacia. Per questo le commissioni per le Politiche Ue di Camera e Senato si sono espresse negativamente sul regolamento. Ma la “battaglia” è ancora lunga.

A questo tema di grande attualità The Watcher Post ha dedicato un appropfondimento attraverso un ciclo di The Watcher Pills, realizzate in collaborazione con il Corepla. Obiettivo: raccontare e analizzare le politiche per continuare a eccellere in un ambito da cui dipende il futuro del Pianeta. In questa prima The Watcher Pills vi raccontiamo cosa è, e come lavora, il Corepla.