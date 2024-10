Costruire un futuro sostenibile non è più soltanto una questione ambientale ma significa affrontare nuove sfide tecnologiche, sociali, urbanistiche, per le grandi città quanto per le zone più periferiche. È su questo tema che si sono concentrati i lavori del Convegno Nazionale organizzato a Roma da Green Building Council Italia, un momento unico per tutti i protagonisti della filiera edile sostenibile per condividere strumenti e visioni.

Tre diverse tavole rotonde dedicate ai temi della sostenibilità, della finanza verde e dell’intelligenza artificiale hanno visto confrontarsi tra esperti, istituzioni e imprese sui temi che ci accompagneranno nei prossimi decenni.

L’evento ha segnato anche un importante traguardo per l’Associazione che nei giorni scorsi ha raggiunto il traguardo dei 400 associati. “Le città del futuro non saranno giudicate solo per le performance tecnologiche o per quanto sono “smart”, ma per la loro capacità di essere più umane, inclusive e realmente vicine ai bisogni delle persone”, ha dichiarato in apertura dei lavori Fabrizio Capaccioli, Presidente GBC Italia. “Solo in questo modo potremo garantire un futuro giusto, equo e sostenibile per tutti. È il momento di andare oltre il minimo indispensabile: abbiamo ormai imparato bene a costruire case sostenibili. È giunto il momento di essere ambiziosi, costruendo un futuro che metta le persone e la comunità al centro, anche valorizzando il made in Italy come motore di questa trasformazione etica e trasparente negli investimenti immobiliari ed infrastrutturali; In questa direzione va anche l’accordo tra GBC Italia e RICS.”

Durante il Convegno è stato inoltre siglato il Memorandum di intesa tra Green Building Council Italia e RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors Italia. Tra i termini dell’accordo, il supporto ai membri delle due Associazioni per l’implementazione delle professionalità in tutto il settore immobiliare in Italia, che guiderà il miglioramento della fiducia e della trasparenza del mercato. GBC Italia e RICS lavoreranno a stretto contatto per incoraggiare i soci a migliorare le loro conoscenze, competenze e abilità professionali.

“Siamo orgogliosi di questa alleanza con Green Building Council Italia che segna un passo cruciale per RICS”, ha commentato Massimiliano Pulice, Chair Advisory Board RICS in Italia. “Questo memorandum d’intesa stabilisce una cooperazione tra due organizzazioni internazionali per promuovere standard professionali globali e pratiche di costruzione e rigenerazione sostenibili soprattutto in Italia. Insieme contribuiremo a promuovere etica e trasparenza negli investimenti immobiliari ed infrastrutturali, incentivando l’adozione di sistemi di valutazione condivisi e promuovendo una cultura della sostenibilità e dell’impatto positivo nel lungo termine.”