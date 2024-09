Inaugura il primo Presidio Laghi e Fiumi di Ontm

L’Osservatorio nazionale tutela del mare orienta i suoi riflettori anche verso le acque interne, finora monitorate solo indirettamente. Questo è quanto è emerso nell’evento che si è svolto ieri a Lecco nell’hub messo a disposizione da Tokbo, la società del gruppo Agrati. Un’iniziativa utile a presentare le attività del primo Presidio Laghi e Fiumi Ontm, un progetto che si pone l’obiettivo di presidiare non solo istituzionalmente, ma anche in una logica operativo progettuale, questo nuovo, fondamentale, comparto secondo – almeno in una prima fase – tre principali driver di attività: quello di tutela dell’ambiente e di salvaguardia della collettività, quello di promozione di una transizione energetica effettiva e concreta e, infine, quello di monitoraggio dello stato dei luoghi e delle infrastrutture. Il presidente di Ontm Roberto Minerdo ha spiegato: «Questa giornata segna il primo passo per la costituzione di altri presidi disseminati su tutto il territorio nazionale; siamo convinti che questa iniziativa sia orientata verso la direzione corretta: occuparsi delle acque interne rappresenta una responsabilità che ci sentiamo di assumere a favore della tutela dell’ambiente – visto lo stretto legale esistente tra la risorsa Mare e quelle che sono le acque interne del Paese – dello sviluppo di una economia sostenibile e della salvaguardia della collettività».

Il progetto si presenta sin dalle sue premesse con un impatto sociale strategico, soprattutto per quanto riguarda la tutela ambientale. Non a caso ha riscosso grande attenzione da parte delle istituzioni, dall’europarlamentare Isabella Tovaglieri, a Mauro Piazza, Sottosegretario Regione Lombardia, fino a Renata Zuffi, Assessore all’Ambiente del Comune di Lecco, il Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Andrea Domenici, il Colonnello della Guardia di Finanza Massimo Ghibaudo, il Questore di Lecco Ottavio Aragona, i cui interventi sono stati preceduti da quello di Francesca Schiavone, Ambassador Ontm, Madrina dell’Inaugurazione.

La vicinanza delle istituzioni che è stata resa ancor più manifesta dai tanti spunti e approfondimenti portati nel corso del primo panel della giornata anche da Giuseppe Fabrizio Maiellaro, consulente esperto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e professore di Sicurezza del territorio, Giordano Giorgi, dirigente di Ispra, Francesca Hugony, manager e ricercatrice di ENEA, Federica Manoli, delegata regionale Lombardia di Lega navale italiana, Paolo Lorenzo Gamba, presidente Lombardia Acque Interne di Assonautica Italiana Unioncamere, e – infine – di Aldo Monaca, vicepresidente della Società italiana di Idrografia.

«Una giornata, quella di oggi, che rafforza in noi la convinzione che questo nostro nuovo impegno verso le acque interne del Paese sia stata una scelta corretta e doverosa per il nostro Ente, già impegnato su diversi fronti del comparto marittimo e marino nazionale e internazionale e, ora, proiettato anche verso nuove sfide di sostenibilità, innovazione e diplomazia ambientale – così Federico Ottavio Pescetto, Direttore Generale di Ontm -. Queste sfide potranno essere affrontate non solo grazie al costante sostegno delle altre Istituzioni nazionali e locali che accompagnano l’attività dell’Osservatorio, ma anche – e, permettetemi, soprattutto – grazie al contributo delle Società che hanno deciso di affrontarle con noi: un ringraziamento speciale va quindi alle realtà imprenditoriali che hanno deciso di accompagnarci in questa nuova progettualità, presenti oggi per portare il loro contributo tecnico su quelle che potranno essere le prime attività del Presidio. Mi riferisco a Tokbo, società del Gruppo Agrati, rappresentata dall’Amministratore Delegato Ivan Moroni, tra gli altri, anche padrone di casa del Presidio, ad Harpaceas, intervenuta con il General Manager Technical Paolo Sattamino, Nemea Sistemi, intervenuta con il Manager Emanuele Giorgi, Lario Reti Holding, rappresentata dal Direttore Tecnico Marco Rusconi, T1 Solutions SB, con il suo Amministratore Delegato Alessandro Taini e, infine, ETT, la cui competenza è stata portata dall’R&D Manager Antonio Novellino».