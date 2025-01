Il rapporto Symbola alla Farnesina: 10 selfie per i primati dell’Italia

Un’Italia da record. E in molti ambiti: dall’economia circolare alla farmaceutica, dal design all’acciaio verde. È quella raccontata dal rapporto della Fondazione Symbola “l’Italia in 10 Selfie”, pubblicazione annuale che illustra dieci punti di forza del Sistema Paese, presentato oggi alla Farnesina, un incontro aperto dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani che ha parlato di Italia “superpotenza dell’export”. All’evento sono intervenuti il presidente di Symbola, Ermete Realacci che l’ha presieduto e il presidente di Assocamerestero, Mario Pozza.

Acciaio sostenibile, export, farmaceutica, riciclo

Il rapporto di quest’anno evidenzia diversi primati: l’Italia è il primo Paese G7 per produzione di acciaio sostenibile, primo al mondo per crescita dell’export del settore farmaceutico e primo europeo per tasso di riciclo di rifiuti speciali e urbani. Il Paese, prosegue il rapporto, può vantare risultati di assoluto rilievo anche in tema di cultura e creatività, settori che generano complessivamente un valore aggiunto per quasi 300 miliardi di euro l’anno, con un aumento annuo del 5,5%. Nel 2024 l’export italiano ha confermato risultati importanti nonostante una congiuntura internazionale complessa.

La diplomazia della crescita

Attraverso una articolata strategia di diplomazia della crescita, realizzata dalle oltre 300 sedi all’estero in sinergia con le diverse articolazioni del Sistema Italia, la Farnesina è impegnata a valorizzare le eccellenze italiane e a sostenere le esportazioni. Il Rapporto Symbola, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Assocamerestero e patrocinato dal ministero degli Esteri, dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, è incentrato quest’anno su economia circolare, rinnovabili, acciaio verde, agricoltura sostenibile, giostre e parchi divertimento, arredo, turismo congressuale, produzione di pasta, farmaceutica, patrimonio Unesco e design.

Tajani, per numero di prodotti esportati secondi solo alla Cina

“Dobbiamo puntare sull’innovazione, sulla crescita. Siamo la quarta potenza commerciale mondiale, per numero di prodotti esportati siamo secondi solo alla Cina. Per questo, abbiamo bisogno di studi indipendenti come quelli di Fondazione Symbola per conoscere a fondo le nostre potenzialità e i nostri punti di forza”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani. Tajani ha spiegato poi che un altro obiettivo è quello di “fare in modo che il nostro Paese sia sempre più attrattivo anche per gli investimenti dall’estero”.

La diplomazia deve essere al servizio della crescita del Paese. Ne è convinto il ministro degli Esteri: “Ho deciso di trasformare le ambasciate in trampolini di lancio per la presenza dei nostri prodotti sul mercato mondiale”, ha detto, “la diplomazia della crescita è uno strumento fondamentale”. Lo stesso ministro e’ impegnato su questo fronte. “Nelle mie recenti visite a Damasco e Beirut ho insistito con le nuove autorita’ sulla presenza economica e commerciale dell’Italia”, ha riferito.