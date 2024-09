Trevi, le giornate dell’economia circolare e l’ottimismo per l’Italia

Nuovo quadro europeo, transizione energetica, riuso e riciclo, Africa e sfide geopolitiche, con uno sguardo alla Cop29 di Baku: sono tra i temi al centro delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare, che dal 18 al 21 settembre tornano a Trevi (PG), promosse da Globe Italia e World Energy Council Italia (WEC Italia), in collaborazione con Luiss School of Government, AICP – Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari e Askanews.

L’edizione 2024 ha i fari puntati sull’Italia, nel nuovo contesto europeo e mediterraneo di fronte alle sfide del nostro tempo: decarbonizzazione, riduzione dei rifiuti e riuso dei materiali, mobilità a basse emissioni, buona economia. Si parla approfonditamente del ruolo dell’Italia e delle sue prestazioni nel campo del riciclo, della decarbonizzazione, della mobilità sostenibile.

Coinvolti nelle giornate anche partner di grande rilevanza, come il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), i quali parteciperanno attivamente attraverso dei panel. Domani e sabato gli eventi a cui partecipa Corepla: Venerdì 20 settembre, ore 11:30, con Andrea Campelli, Responsabile Relazioni Esterne, il panel su “La nuova direttiva imballaggi. Un’Europa all’altezza dei campioni nazionali del riciclo”. Poi Sabato 21 settembre, ore 11:00, con Giuseppe Ciraolo, Responsabile Relazioni Istituzionali, che discuterà di “Comunità energetiche, finanza sostenibile ed enti locali: fra ESG e Criteri minimi ambientali”.

Nel frattempo si rileva il rinnovo ai vertici della segreteria del World Energy Council Italia (Wec), dove il consiglio direttivo ha conferito l’incarico di Segretario Generale a Michele Vitiello. Vitiello subentra a Paolo D’Ermo, che dal 2016 era alla guida del Segretariato del Comitato Nazionale Italiano del Wec. «Sono felice di dare il benvenuto a Michele – ha dichiara Marco Margheri, presidente di Wec Italia –. Michele, con la sua esperienza e le sue competenze, offrirà nuove prospettive e nuova energia al Comitato Nazionale e alle nostre attività di promozione del dibattito clima-energetico con le Istituzioni, l’Accademia e le Imprese. Con la nomina a Socio Onorario, abbiamo anche espresso un ringraziamento caloroso a Paolo D’Ermo cui si deve un percorso di grande crescita delle attività e della nostra comunità associativa».

Nell’ambito dell’Associazione, Paolo Storti guiderà le attività operative e internazionali. Il programma di lavoro autunnale di Wec Italia parte dagli appuntamenti consolidati, come le Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare in programma per questi giorni a Trevi, il bilaterale Italia – USA di Washington ad Ottobre e la Quarta Conferenza Nazionale delle Comunità Energetiche con IFEC, a novembre. Inoltre, sono in corso eventi, progetti di formazione, progetti editoriali, progetti di coordinamento internazionale come la Collaborazione euro-mediterranea con OMEC – Osservatorio Mediterraneo Energia e Clima, recentemente premiata a Rotterdam dai delegati del Congresso Mondiale dell’Energia.