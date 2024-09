INWIT, società per azioni italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, pubblica il suo primo Climate Transition Plan, un piano per la transizione climatica che integra e rafforza la propria strategia climatica, confermando l’impegno verso un modo a zero emissioni.

Il documento fornisce una panoramica degli obiettivi climatici fissati dall’azienda e delle iniziative messe in campo per raggiungerli, definendo inoltre un piano di decarbonizzazione, che prevede azioni concrete per la lotta al cambiamento climatico, al fine di contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5°C, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Il principale obiettivo di Infrastrutture Wireless Italiane sul fronte climatico – secondo operatore indipendente in Europa con un parco oltre 22 mila torri – è il target Net Zero al 2040: validato a gennaio 2024 da parte della Science Based Targets Initiative (SBTi) – nata dalla collaborazione tra il CDP (Carbon Disclosure Project), il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute e il World Wide Fund for Nature – è un obiettivo di lungo termine che prevede, nel breve, la riduzione del 42% delle emissioni dirette e indirette generate dall’uso di energia elettrica rispetto ai valori del 2020.

Le principali azioni pianificate per il raggiungimento di questi target sono di tipo diretto e tese alla riduzione delle emissioni, previste nel Piano di Sostenibilità aziendale (parte integrante del Piano Industriale): investimenti in soluzioni tecnologiche volte a rendere più efficienti i consumi energetici, acquisto e autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sensibilizzazione e promozione, presso i propri fornitori, di azioni volte a ridurre gli impatti emissivi della produzione dei propri asset e materie prime correlate (acciaio per infrastrutture su tutti), attraverso tecnologie e design innovativi ispirati alle logiche dell’economia circolare.

Inoltre, INWIT monitora i rischi e le opportunità derivanti dal cambiamento climatico, allo scopo di cogliere le opportunità della transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, affrontando e contrastando i rischi climatici, fisici e di transizione, e aumentando così la resilienza del business.

“Con il primo Piano per la transizione climatica”, dichiara Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, “confermiamo il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico, dando evidenza e trasparenza al piano di decarbonizzazione e alle azioni che stiamo realizzando e che intendiamo attuare per raggiungere il Net Zero al 2040, uno dei principali obiettivi ambientali previsti nel Piano di Sostenibilità aziendale. È così che continuiamo ad implementare il percorso di transizione verso un modello di business sempre più sostenibile”.