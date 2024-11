Agricoltura 4.0: Manifatture Sigaro Toscano e Diagram Group insieme per la sostenibilità

La filiera del tabacco Kentucky, storicamente legata al territorio italiano, compie un nuovo salto di qualità. Nasce infatti il progetto DIAGRAM AGRICULTURE, una collaborazione tra Manifatture Sigaro Toscano (MST) e il Diagram Group, tra i principali attori europei nel settore Agritech. In particolare, nell’ambito di Agricoltura 4.0, il programma introduce innovazioni tecnologiche e soluzioni sostenibili per ottimizzare i processi produttivi e rispondere alle sfide ambientali ed economiche del settore.

L’iniziativa, che coinvolge 35 aziende agricole su oltre 500 ettari nella Valtiberina toscana e con progetti pilota in Campania, mira a rivoluzionare la produzione del tabacco attraverso l’adozione di una piattaforma avanzata di farm management sviluppata da MST con il supporto tecnologico di Diagram. La piattaforma, basata sui principi dell’Agricoltura 4.0, integra strumenti di supporto alle decisioni (DSS) per ottimizzare l’uso delle risorse e sistemi di monitoraggio avanzati per migliorare la resa e la sostenibilità ambientale.

Grazie a queste tecnologie, si prevede di ottenere risultati significativi entro le prossime due stagioni produttive: una riduzione dei consumi idrici superiore al 20%; un incremento delle rese produttive tra il 10 e il 15%; una riduzione dell’uso di fitofarmaci di oltre il 10% grazie al monitoraggio delle coltivazioni con fototrappole.

L’obiettivo non è solo quello di migliorare la competitività economica della filiera, ma rappresentare un contributo concreto alla lotta contro il cambiamento climatico, grazie a sistemi di monitoraggio del sequestro di carbonio e all’adozione di pratiche agricole più rispettose dell’ambiente.

In questo senso, Manifatture Sigaro Toscano, da sempre impegnata nella promozione della filiera nazionale del tabacco Kentucky, ha avviato anche il Tavolo tecnico del settore del Tabacco Kentucky, un’iniziativa in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura (MASAF), istituti di ricerca e altri stakeholder per favorire lo sviluppo del settore.

Massimo Biondo, Direttore Leaf di MST, sottolinea l’importanza strategica del progetto: «Stiamo creando una filiera più solida, innovativa e sostenibile, in linea con la nostra missione di valorizzare il territorio italiano e promuovere pratiche agricole responsabili».

Anche nel caso di questa iniziativa, comunque, le prospettive sono di lungo periodo. Il progetto DIAGRAM AGRICULTURE, infatti, non si limita alla sola filiera del tabacco Kentucky, ma vuole diventare un modello replicabile per altre colture in Italia. «Coniugare la tradizione con l’innovazione è la chiave per garantire sostenibilità e redditività a lungo termine», ha dichiarato Roberto Mancini, Amministratore Delegato di Diagram Group.

La partnership tra MST e Diagram è un a per l’adozione dell’Agricoltura 4.0 in Italia. In un momento in cui le filiere agroalimentari sono sempre più esposte alle pressioni dei cambiamenti climatici e delle dinamiche di mercato globali, il progetto DIAGRAM AGRICULTURE dimostra come la tecnologia possa essere un alleato fondamentale per coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. Per continuare a valorizzare le eccellenze locali che contraddistinguono il nostro Paese.