Oggi, venerdì 28 aprile, è la “Giornata della Ristorazione”, promossa da Fipe-Confcommercio. Mattinata di incontri sul tema a via Veneto, con tre ministri: delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Turismo Daniela Santanché.

In occasione della mostra “L’immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini”, in corso fino al 30 luglio a Palazzo Barberini, la Presidenza della Repubblica presenta Il Quirinale di Urbano VIII, una serie di visite guidate attraverso i luoghi e le opere del Palazzo collegati alla figura del pontefice letterato, poeta e raffinato mecenate, che fu tra i protagonisti assoluti della storia e della cultura del Seicento. Dal 29 aprile al 23 luglio ogni sabato e domenica il pubblico potrà usufruire della visita in lingua italiana di un’ora e venti. La storia del Palazzo del Quirinale è strettamente legata al pontificato Barberini, tanto che il perimetro attuale del complesso presidenziale fu determinato dagli interventi commissionati da Urbano VIII nei primi anni di regno, che consentirono un notevole ampliamento dei giardini e trasformarono il Quirinale, cingendolo di mura, in una cittadella fortificata, mentre a breve distanza si andava costruendo il grande palazzo della famiglia Barberini. Il papa soggiornò a lungo in Quirinale e il Palazzo fu teatro di eventi di portata storica, come l’emanazione di alcuni atti del processo a Galileo Galilei nel 1633, ma anche di fatti meno noti quali le oscure pratiche astrologiche organizzate nel 1627 da Tommaso Campanella nella camera da letto papale. In Quirinale Urbano VIII fece riallestire l’appartamento estivo, corrispondente all’area dove ora si trova lo Studio del Presidente, e ancora oggi, nelle volte di due sale: la cosiddetta “Sala delle Api”, che conserva al centro del soffitto un affresco con il trigono delle api e due angeli che reggono le insegne papali, rifatta del tutto nel 1812, e la “Sala delle Dame”, la cui volta fu pure rifatta nel 1812 da Felice Giani, ma di cui resta, al centro, un piccolo affresco incorniciato risalente alla fase della decorazione barberiniana, simile all’altro, con cinque angeli, insegne papali, alloro e imenotteri. Collegato al nuovo appartamento del papa era il ben noto “Passaggetto” di Urbano VIII: lo stretto “corridore”, che collegava l’appartamento papale estivo con quello invernale, presenta ancora oggi undici vedute delle “fabbriche” più rilevanti del pontificato, cui si aggiungono due vedute dedicate al Giubileo del 1625 e la scena dell’assedio di Casale, episodio della Guerra di successione di Mantova che vide protagonista il futuro cardinale Giulio Mazzarino. Sia gli affreschi delle due Sale che queste sono stati attribuiti a Simone Lagi (Firenze, attivo a Roma 1620-1640) e a Marco Tullio Montagna (Cori 1584-Roma 1649). Urbano VIII portò in Quirinale anche alcuni degli artisti simbolo dell’età barocca. Anzitutto Gian Lorenzo Bernini, autore della “Loggia delle Benedizioni” che impreziosisce la facciata del Palazzo, collocandosi al di sopra dell’ingresso principale. Francesco Borromini lavorò invece in Quirinale nel 1628, come scultore, realizzando una originale meridiana a quattro facce ideata dal matematico Teodosio Rossi. Collocata originariamente in posizione centrale nel giardino, la meridiana costituiva un elemento cardine per una interpretazione del Quirinale quale simbolica “Cittadella del sole”, sede di un papa che all’inizio del suo regno aveva scelto proprio l’astro solare come emblema del suo pontificato.

Novità in casa Skipper: nasce la nuova gamma Skipper Proteine e Fibre, la prima bevanda vegetale alla mandorla e con il 50% di frutta, senza zuccheri aggiunti. Una bevanda bilanciata, fonte di proteine e fibre e con il 100% ingredienti di origine naturale come tutti i prodotti a marchio Skipper. Una pausa gustosa pensata “come spezza fame” e che non si sostituisce ai pasti principali. Secondo una ricerca di Unione Italiana Food[1] e AstraRicerche, gli italiani che consumano abitualmente prodotti a base vegetale sono 22 milioni e il consumo è in continua ascesa. Oltre 1 italiano su 2 li acquista con regolarità e registrano, ogni anno, tassi di crescita continua (nel 2022, +2,8% a volume[2]). Rispetto alle bevande a base vegetale ben 9 italiani su 10 le conoscono e tra questi almeno 1 su 2 le consuma abitualmente (50,4%), soprattutto a colazione (65,8%) e merenda (25,7%). Una categoria apprezzata e consumata sia per esigenze nutrizionali legate alla dieta (41,7%), sia per la sempre crescente voglia di sperimentare qualcosa di nuovo (35%). Skipper entra nella categoria delle bevande vegetali, portando tutta la sua esperienza e il suo consolidato know-how come esperto della frutta con un pratico formato Tetrapak 330ml, facile da portare con sé. La nuova gamma si compone di tre innovative ricette dal gusto intenso e avvolgente: mandorla e frutti tropicali, mandorla e frutti rossi, mandorla e frutti mediterranei. “La scelta di scommettere sulle bevande vegetali si inserisce in un processo di diversificazione e di evoluzione della gamma prodotti del brand Skipper” commenta Gaia Romani, Head of Marketing & Trade Marketing. “Siamo pronti ad espandere la nostra offerta in altre categorie di mercato forti della nostra esperienza e competenza nel settore dei succhi di frutta, con l’obiettivo di posizionare Skipper come un marchio evolutivo e in continuo movimento in grado di intercettare i bisogni, le tendenze e i nuovi gusti dei consumatori”.