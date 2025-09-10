Top News

Von der Leyen a Strasburgo: “Europa in lotta per il futuro e la libertà” – Il Discorso sullo Stato dell’Unione

10
Settembre 2025
Di Redazione

Questa mattina, a Strasburgo, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto il suo atteso Discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Parlamento UE. Per circa un’ora, ha tracciato un bilancio delle principali iniziative intraprese dall’Unione europea nell’ultimo anno e delineato le priorità per il futuro. Si tratta di un appuntamento annuale di grande rilievo politico e istituzionale, che offre l’occasione di riflettere sulle sfide comuni dell’UE e sul cammino da intraprendere nei prossimi mesi.

Ecco di seguito il discorso integrale:

Discorso sullo Stato dell’Unione – Von der LeyenDownload




