Stati Uniti fuori da Unfccc e Ipcc: l’Onu parla di «autogol»

La decisione del presidente statunitense Donald Trump di avviare il ritiro degli Stati Uniti dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) ha riaperto una frattura netta tra Washington e il fronte del multilateralismo climatico. Secondo la Casa Bianca, la scelta rientra in un disimpegno più ampio: un memorandum presidenziale dispone lo stop a partecipazione e finanziamenti per 66 organismi internazionali giudicati «contrari» a interessi, sicurezza e sovranità degli Usa.

Durissima la reazione del segretario esecutivo Unfccc Simon Stiell, che ha definito il passo indietro un «colossale autogol», sostenendo che finirà per danneggiare economia, lavoro e tenore di vita negli Stati Uniti, proprio mentre eventi estremi e costi assicurativi aumentano. Nella stessa giornata Reuters ha riportato anche l’uscita americana dall’Ipcc e lo stop immediato al principale meccanismo di finanza climatica legato alla Convenzione, il Green Climate Fund.

Da Bruxelles, il commissario Ue per il Clima Wopke Hoekstra ha parlato di decisione «deplorevole e infelice», ricordando che gli Stati Uniti sono «la più grande economia mondiale» e il secondo Paese per emissioni: per l’Unione, l’Unfccc resta l’architrave che «unisce i Paesi» su taglio delle emissioni, adattamento e monitoraggio dei progressi.

Sul piano politico, l’amministrazione motiva la mossa come una difesa della «sovranità» contro organismi accusati di promuovere «governance globale», politiche climatiche considerate radicali e programmi ideologici. In questa cornice, oltre al capitolo clima, Washington ha incluso anche agenzie e iniziative Onu su parità di genere e sviluppo: tra le uscite citate dai media internazionali figurano, tra le altre, il Fondo Onu per la popolazione e ulteriori strutture legate alle Nazioni Unite.

Nel merito, l’Unfccc (adottata a Rio nel 1992) è il quadro giuridico dentro cui sono stati costruiti il Protocollo di Kyoto e, soprattutto, gli Accordi di Parigi del 2015: uscirne significa colpire il “contenitore” che rende possibile la cooperazione climatica globale, dalla trasparenza sugli impegni ai canali di supporto finanziario ai Paesi più vulnerabili. Ed è proprio questo, secondo critici e osservatori, il punto più sensibile: non solo una scelta simbolica, ma un segnale di disallineamento strutturale rispetto al consenso internazionale maturato negli ultimi anni.