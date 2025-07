Dopo il lancio su Samsung TV Plus dello scorso maggio, Urania News amplia la propria distribuzione approdando su Rakuten TV, una delle principali piattaforme internazionali di streaming gratuito supportato dalla pubblicità (FAST), attiva in 43 Paesi europei. Un passo che rafforza la strategia multipiattaforma del canale, già visibile al numero 260 del digitale terrestre, e che mira a intercettare un pubblico sempre più orientato verso i nuovi modelli di fruizione televisiva.

Con questo accordo, Urania News — “la TV delle istituzioni e delle imprese” — diventa la prima emittente italiana di news a essere inclusa nel bouquet di Rakuten, accanto a nomi di peso dell’informazione globale come The Guardian TV, Reuters, Bloomberg, CNN e Newsworld. Una presenza che consolida il posizionamento del canale in un ecosistema mediatico in rapida trasformazione, dove le piattaforme connesse (CTV) e i canali FAST stanno guadagnando terreno rispetto alla televisione lineare tradizionale.

Il contesto italiano appare favorevole: secondo gli ultimi dati Auditel-Ipsos, le Smart TV connesse a internet hanno superato i 23 milioni di unità, con una crescita del 97% negli ultimi cinque anni. Oggi oltre il 55% delle televisioni domestiche italiane è in grado di accedere a contenuti streaming via app. Numeri che spiegano l’interesse crescente per la distribuzione digitale anche da parte delle emittenti all-news.

«Dopo i risultati molto positivi ottenuti su Samsung TV Plus, dove stiamo registrando fino a 400.000 utenti unici alla settimana, il lancio su Rakuten TV conferma la nostra visione editoriale: portare informazione, approfondimento e dialogo tra istituzioni e imprese sulle piattaforme dove si sta spostando l’attenzione del pubblico -ha dichiarato Giampiero Zurlo, editore e presidente di Urania News – essere il primo canale italiano di news su Rakuten è il riconoscimento della qualità del nostro lavoro. Vogliamo cogliere tutte le opportunità offerte dalle Smart TV e dai canali FAST per raggiungere un pubblico giovane e digitale, offrendo anche agli investitori nuovi formati e soluzioni per la comunicazione».

A sottolineare l’importanza del nuovo accordo è anche Guido Fermetti, CEO di Persidera Media, partner tecnico del progetto: «Con il lancio su Rakuten confermiamo il nostro impegno nella trasformazione della distribuzione televisiva in chiave multipiattaforma».

Con una programmazione focalizzata su attualità, economia, innovazione e dialogo istituzionale, Urania News punta a rafforzare la propria identità editoriale e a diventare un punto di riferimento nel nuovo panorama dell’informazione in streaming gratuita. Il futuro del broadcasting, anche per il mondo dell’informazione, si gioca sempre più sul terreno delle connected TV.