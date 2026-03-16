UniCredit lancia l’offerta su Commerzbank per superare il 30%

Nuova mossa a sorpresa di Andrea Orcel nella partita su Commerzbank. A mercati europei ancora chiusi, UniCredit ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca, con l’obiettivo dichiarato di aprire nelle prossime settimane «un confronto costruttivo» con la banca tedesca e con i suoi principali stakeholder.

L’istituto di Piazza Gae Aulenti chiarisce fin da subito i confini dell’operazione: si prevede che UniCredit raggiunga una partecipazione superiore al 30% senza tuttavia acquisire il controllo. «Non miriamo ad acquisire il controllo, ma intendiamo avviare un dialogo costruttivo con Commerzbank e con tutti gli stakeholder», ha spiegato Orcel in una conference call con gli analisti. UniCredit controlla già il 26% della banca tedesca, a cui si aggiunge un ulteriore 4% tramite derivati. «Qualora, come previsto, UniCredit non acquisisca il controllo di Commerzbank, l’impatto finanziario sul capitale sarà minimo», precisa il gruppo in una nota.

Il meccanismo scelto è obbligato dalla legge tedesca: superare quella soglia impone il lancio di un’offerta volontaria rivolta a tutti gli azionisti per il 100% delle azioni. Orcel ha però sottolineato che, una volta conclusa l’offerta, UniCredit sarà «libera di comprare azioni sul mercato come ogni altro investitore, senza limiti e senza la necessità di lanciare un’ulteriore offerta».

Sul calendario, l’Ops dovrebbe essere formalmente avviata all’inizio di maggio, con un periodo di adesione di quattro settimane. Nello stesso mese è prevista un’assemblea straordinaria per ottenere l’autorizzazione all’aumento di capitale a servizio dell’operazione. Il prezzo definitivo dell’offerta — fissato in via indicativa a 30,8 euro per azione, con un rapporto di 0,485 azioni UniCredit per ogni titolo Commerzbank portato in adesione — sarà stabilito dalla Bafin nei prossimi giorni.

Le reazioni di borsa raccontano due climi opposti: a Piazza Affari UniCredit cede il 2% a 62,18 euro, mentre a Francoforte Commerzbank avanza del 4,16% a 30,82 euro, allineandosi di fatto al valore ipotizzato dall’offerta. La banca tedesca non ha commentato l’annuncio. Il suo amministratore delegato, Bettina Orlopp, parteciperà domani a una conferenza di Morgan Stanley, dove le domande sull’operazione saranno inevitabili.