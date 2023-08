Twitter X, il nuovo marchio ha già dei nemici

La X non c’è più. Al quartier generale di Twitter a San Francisco sono entrati gli addetti del dipartimento di Ispezione Edilizia della città californiana, che salendo sul tetto hanno rimosso l’insegna luminosa raffigurante quell’unica lettera che segna la nuova vita del social network americano, ora controllato da Elon Musk, che vuole farlo diventare qualcosa di molto più diversificato. Secondo le autorità americane sono stati 24 i reclami che hanno portato all’intervento di rimozione.

A quanto pare il logo luminoso disturbava il sonno dei vicini e non rispettava gli standard di sicurezza. Ma guarda caso tanta premura si manifesta proprio nei giorni in cui il progetto di Musk incontra già l’ostilità e le minacce dei principali competitor. Prima infatti del sopralluogo degli ispettori, che il Ceo nei giorni di venerdì e sabato aveva evitato non facendoli entrare, si è parlato di possibili cause legali a cui Twitter X andrebbe incontro, poichè la X sarebbe già registrata come marchio di prodotti sviluppati dalle più importanti aziende tecnologiche.

Come appunto ha riportato l’agenzia Reuters, Microsoft e altre decine di aziende avrebbero già i diritti di proprietà intellettuale sulla lettera X. «C’è una probabilità del 100% che Twitter sarà citato in giudizio da qualcuno a causa di questo cambio», ha detto a Reuters l’avvocato specializzato in marchi Josh Gerben, che ha dichiarato di aver contato quasi 900 registrazioni attive di marchi commerciali negli Stati Uniti che comprendono già la lettera X in un’ampia gamma di settori.

Per quanto riguarda Microsoft, c’è già una registrazione del marchio “X”, ad esempio per quanto riguarda le comunicazione per la sua consolle Xbox. Sembra tuttavia poco solido il motivo per cui Microsoft dovrebbe decidere di citare in giudizio Twitter, anche se la possibilità esiste e il tema è molto dibattuto. A far propendere per una causa potrebbe essere la percezione di essere scalfiti rispetto all’immagine e alla potenza del marchio già esistente.