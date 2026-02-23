Trump: ipotesi attacco Iran, dazi al 15% e uno strano attentato stroncato nel sangue

L’ipotesi di un attacco all’Iran ‘mirato’, l’aumento arbitrario al 15% dei dazi universali appena fissati in modo altrettanto arbitrario al 10% e l’uccisione, a Mar-a-lago, in Florida, di un uomo introdottosi armato nella tenuta del presidente Usa Donald Trump, che però non era lì: per la Casa Bianca, le ore sono sempre convulse.

I sondaggi indicano, però, che l’attivismo del presidente non incontra il favore dei cittadini, il 60% dei quali – secondo un rilevamento Ipsos per Washington Post e Abc – ne disapprova la gestione dei dazi, dell’inflazione, dell’economia e delle relazioni internazionali. Domani sera, Trump potrà incidere sull’opinione degli americani con il discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso riunito in sessione plenaria – in Italia, saranno le 3 del mattino di mercoledì 25 febbraio -.

Fronte Iran, ci sarà un incontro giovedì a Ginevra fra negoziatori statunitensi e iraniani, mediato dall’Oman, per discutere sia del programma nucleare iraniano che dei missili balistici iraniani capaci di raggiungere Israele e dell’appoggio di Teheran alle milizie sciite in tutta la Regione. Ma intanto gli Stati Uniti continuano ad ammassare navi e aerei intorno all’Iran: i colloqui di Ginevra potrebbero essere l’ultima occasione per evitare un’azione militare, sia pure iniziualmente limitata.

Per il New York Times, Trump ha detto ai suoi consiglieri che, se la diplomazia o un attacco mirato non indurranno l’Iran ad accettare le richieste di abbandonare il programma nucleare, valuterà se condurre un’azione più pesante nei prossimi mesi, con l’obiattivo di rovesciare il regime iraniano e, in particolare, la guida suprema, l’ayatollah Ali Khameney.

Il magnate presidente sarebbe però propenso a un attacco mirato già nei prossimi giorni per fare capire a Teheran che fa sul serio. Non è chiaro se e in che misura queste fughe di notizie siano funzionali a mettere pressione sull’Iran o siano davvero.

Sempre secondo il NYT, Trump ha discusso i piani sull’Iran mercoledì scorso nella Situation Room con il vice-presidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il capo di Stato Maggiore generale Dan Caine, il direttore della Cia John Ratcliffe e la sua capa di staff Susie Wiles. Trump e Vance hanno chiesto a Caine e a Ratcliffe pareri sulla fattibilità delle operazioni ipotizzate, ma Caine non sarebbe stato in grado di garantirne il successo come aveva fatto in vista del rapimento del presidente del Venezuela Nicolas Maduro.

Fronte dazi, Trump ha fissato al 15% il nuovo livello universale, dopo che la Corte Suprema Usa, con una sentenza pronunciata venerdì scorso, aveva bocciato la base legale dei provvedimenti già adottati. Trump aveva immediatamente risposto annunciando nuovi dazi del 10% erga omnes presi su una diversa base legale; e ha poi alzato la soglia al 15%, senza specificare la ratio della misura.

Gli annunci a ripetizione di Trump, l’incertezza sul loro fondamento e sulla loro attuazione, la loro limitata validità temporale – i nuovi dazi sono validi solo per 150 giorni, salvo che il Congresso li proroghi – tengono in fibrillazione l’intero sistema commerciale mondiale.

Trump: fallito attentato a Mar-a-lago, un uomo ucciso

Si ignorano, intanto, i motivi che hanno indotto un giovane di 21 anni, identificato come Austin Tucker Martin, a introdursi armato, domenica, nel perimetro di sicurezza della tenuta del presidente a Mar-a.-lago in Florida. Agenti del Secret Service, la polizia adibita alla protezione del presidente e dei suoi familiari, e un vice-sceriffo della contea di Palm Beach lo hanno intercettato e ucciso.

Trump trascorre spesso i week-end a Mar-a.-lago, ma ieri non c’era. Già in campagna elettorale, nell’estate 2024, Trump era stato bersaglio di un fallito attentato mentre giocava a golf sui campi della tenuta. L’Fbi indaga sull’episodio. Martin era originario della North Carolina e la sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa nei giorni scorsi.