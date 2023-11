In Italia l’autonoleggio sta crescendo, con tutti i benefici ambientali e sociali che esso comporta, ma a livello burocratico e fiscale l’attuale normativa potrebbe essere migliorata. Resistono ancora delle criticità che potrebbero essere sbloccate per rendere questa pratica più diffusa e conveniente. A chi conviene? A tutti: agli utenti, all’ambiente, alla mobilità e allo Stato. Ma qualcosa si sta muovendo. Vi spieghiamo in modo sintetico ed efficace come funziona questa realtà in questo nuovo capitolo del nostro format “The Watcher Pills”, realizzato in collaborazione con Aniasa Confindustria, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital.