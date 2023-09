L’autonoleggio in Italia è uno dei comparti che traina il settore dell’automotive e che garantisce il rinnovo del parco circolante. Le vetture aziendali ibride ed elettriche, infatti, rappresentano una quota significativa del totale delle nuove immatricolazioni in Italia: sono veicoli sempre più all’avanguardia in termini tecnologici e che emettono meno Co2. Un aspetto fondamentale, questo, per accelerare il necessario processo di decarbonizzazione del parco auto circolante italiano.

Nonostante gli evidenti benefici che il settore dell’autonoleggio apporta, appunto, sia al sistema auto in generale che a quello, sempre più pressante, della decarbonizzazione, rimane tuttavia un comparto non sufficientemente supportato a livello fiscale. Risale, infatti, al 1998 la norma che regola la deducibilità della vettura aziendale, imponendo un tetto massimo di spesa (18.000€) – sul quale viene applicata la quota di deducibilità – ormai superato da molti anni. Proprio a questo proposito, inoltre, nel 2013 con una riforma dell’allora ministro delle Finanze Elsa Fornero, la quota di deducibilità è stata dimezzata.

È importante che, affinché si aiuti il settore con sostegni fiscali concreti, queste quote vengano riviste e adattate alla realtà del mercato. È questo il focus della nuova puntata delle The Watcher Pills, realizzata in collaborazione con ANIASA.