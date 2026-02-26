Per una settimana ogni febbraio, l’Italia sembra mettere in pausa la routine quotidiana e riunirsi davanti alla televisione per l’evento musicale più atteso dell’anno. Nel 2025 ha tagliato il traguardo della 75ª edizione e, pur portando sulle spalle quasi settant’anni di storia, il Festival della canzone italiana continua a coinvolgere trasversalmente giovani, adulti e nonni, senza perdere un briciolo di appeal. Durante quei giorni, a tanti capita di fantasticare almeno per un momento: chissà quanto costerebbe avere casa a due passi dal Teatro Ariston. Oggi l’Ariston è praticamente sinonimo di Sanremo, ma non è sempre stato il teatro ufficiale della manifestazione. Le prime ventisei edizioni si sono svolte nel salone delle feste del Casinò cittadino. Solo a partire dal 1977 il palco si è spostato lì, e da allora non si è più mosso. Il teatro ha visto la luce nel 1963, dopo dieci anni di lavori, e il suo nome richiama il greco ἄριστος, il grado superlativo di “buono”, ovvero “il migliore”. Si trova in via Matteotti 212, praticamente attaccato al cuore antico della città, quella parte chiamata Pigna: un groviglio di vicoli strettissimi e scalinate dove, nei secoli passati, gli abitanti della Città dei Fiori si rifugiavano quando arrivavano minacce dall’esterno.

Come emerge dalle rilevazioni di Immobiliare.it, a gennaio 2026 per comprare un appartamento proprio in via Giacomo Matteotti si parte da una media di 3.174 euro al metro quadro, con prezzi che variano tra circa 2.620 e 3.727 euro al metro quadro a seconda delle condizioni e della posizione esatta nell’edificio. Per l’affitto, invece, la media mensile si attesta sugli 8,30 euro al metro quadro, con un range che va da 6,67 a 9,93 euro al metro quadro.Se si allarga un pochino il raggio – restando entro cinque minuti a piedi dal teatro e comprendendo anche la stessa via Matteotti – il prezzo medio per l’acquisto sale a 3.793 euro al metro quadro, mentre per prendere in locazione si arriva a 14,89 euro al metro quadro al mese.Guardando l’intera città di Sanremo nello stesso periodo, la media per comprare casa è di 3.256 euro al metro quadro e per affittare di 13,54 euro al metro quadro mensili.

I costi però cambiano sensibilmente da una zona all’altra. La parte più cara per l’acquisto resta il centro storico con 3.793 euro al metro quadro, seguita dalla fascia a mare di San Martino-Villetta-La Brezza-Tre Ponti a 3.677 euro, poi Solaro-Foce-Semeria a 3.539, Corso degli Inglesi-San Bartolomeo a 3.299 e Poggio-Bussana a 3.150. Le zone più accessibili sono invece Ospedale-Borgo-Baragallo a 2.246 euro al metro quadro e l’area di Verezzo-San Romolo-Borello-Coldirodi a 1.910 euro al metro quadro.Sul fronte affitti la classifica si modifica leggermente: Solaro-Foce-Semeria si posiziona in testa con 15,67 euro al metro quadro al mese, subito dopo viene il centro a 14,89, poi Corso degli Inglesi a 12,79, Verezzo-San Romolo-Borello-Coldirodi a 11,69, Ospedale-Borgo-Baragallo a 11,56 e San Martino-Villetta-La Brezza-Tre Ponti a 11,49. La fascia più conveniente risulta Poggio-Bussana con 8,66 euro al metro quadro mensili.Da oltre settant’anni Sanremo è indissolubilmente legata al Festival: la cittadina ligure ha trasformato la musica italiana in un rito collettivo nazionale che si ripete puntuale ogni inverno.E se l’idea di abitare così vicino al luogo dove nascono le canzoni dell’anno fa venire voglia di trasloco, vale la pena ricordare che Sanremo e i paesi limitrofi nascondono angoli bellissimi da scoprire: Bordighera con le sue ville liberty, Bussana Vecchia risorta dalle rovine, Ventimiglia con i suoi mercati e giardini, Seborga con la sua storia da microstato, tra panorami sul mare e borghi che sembrano fermi nel tempo.