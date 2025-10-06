Reputazione Top Manager settembre: podio Berlusconi, Descalzi, Orcel

Unicredit sul podio, scivola Intesa. Sono queste le novità della classifica di settembre curata dall’Osservatorio di Reputation Manager. Rispetto ad agosto si confermano in vetta Pier Silvio Berlusconi che cresce ancora col progetto ProSieben e ottimi ascolti Tv (86,13), seguito da Claudio Descalzi di Eni (84,00) che cala di quasi due punti. Continua a crescere ed entra nel podio Andrea Orcel di Unicredit (83,23), con l’ascesa al 26% in Commerzbank e il consolidamento in Alpha Bank.

Dal quarto al sesto posto: chi sale e chi scende

Sale dal quinto al quarto posto Renato Mazzoncini (81,98) che a Cernobbio presenta lo studio di A2A-Teha sui data center. Scende dal terzo al quinto posto Carlo Messina di Intesa (81,81), seguito da Luca de Meo di Kering, che sale dal settimo al sesto posto (81,79).

Dal settimo al decimo posto

Settimo Alessandro Benetton (78,78) che sale di due posti col docufilm “Benetton Formula”. Conferma il suo ottavo posto Urbano Cairo (78,38) che cresce come punteggio nel mese in cui celebra i 20 anni al Torino Calcio. Sale al nono posto Stefano Donnarumma di Ferrovie (76,30), con investimenti che toccano quota 15 miliardi di euro. Chiude la Top10 Matteo Del Fante di Poste Italiane (76,12), che guadagna oltre due punti rispetto ad agosto.

Dall’undicesimo al ventesimo posto

Apre la seconda Top10 Cristina Scocchia di Illycaffè (72,74), prima donna in classifica. Seguita da Giuseppina Di Foggia di Terna, che in settimana ha acquistato il controllo della rete ad alta tensione della città di Roma. Sale di un posto alla casella 13 Luca Dal Fabbro di Iren (69,14), che a Cernobbio ha auspicato un Piano Marshall dell’Acqua per rendere più competitiva l’industria di settore. Quattordicesimo Flavio Cattaneo di Enel che guadagna una posizione (68,92), quindicesimo Pierroberto Folgiero (68,81), davanti a Giuseppe Castagna di Banco BPM (68,69), che si è chiamato fuori dai giochi del terzo polo bancario nazionale. Casella 17 per Gian Maria Mossa di Banca Generali in ascesa di una posizione (67,69), con una raccolta netta agostana a quota 471 milioni di euro. Posizione 18 per Pietro Labriola di Tim (67,45), davanti a Francesco Milleri di Essilux. Entra in Top20 Luigi Lovaglio di Mps (64,13), sotto i riflettori per l’OPAS su Mediobanca.