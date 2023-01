I record da superare nel 2023

L’eccellenza italiana non si racconta mai abbastanza. Ecco perché The Watcher Post ha rovistato per voi in tutte le più disparate classifiche 2022, selezionando quelle in cui l’Italia eccelle o è nei primi posti al mondo. Per non essere durante le Feste semplicemente più buoni, ma ricordare di essere spesso anche tra i più bravi.

Heritage: una splendida conferma

L’Italia resiste quale Paese al mondo con più siti patrimonio UNESCO. Sono ben 58, davanti a Paesi dalla storia millenaria come la Cina (56), la Germania (51), la Francia e la Spagna (49). Seguono a distanza l’India (40), Messico (35) e UK (33).

Non facciamo moda, ma tendenza!

Siamo primi al mondo nella speciale classifica “Most fashionable country” (fonte USNews). L’Italia precede Francia, Spagna, USA e UK.

Evidentemente l’Italia che fa moda non fa solo moda, ma tendenza!

Università: stereotipo sfatato!

Hai voglia a mitizzare l’estero! Se si prende in considerazione il numero di Atenei presenti nel ranking mondiale dei migliori 500, l’Italia è seconda solamente alla Germania nell’Unione europea per presenze in questa speciale classifica 2022. A guidare per distacco gli USA (87), che quasi doppiano UK (49), seguiti dalla Germania (31), Cina e Australia (26), Canada (17), Giappone e Corea (16) e Italia (14).

Val la pena ricordare che l’Università di Bologna, fondata nel 1088 e più antico Ateneo al mondo, è di otto anni più anziana di Oxford (1096).

Energia solare: non solo pizza e mandolino

Sole, pizza e mandolino! Ma cominciamo dal Sole: l’Italia è sesta al mondo (nonostante le sue dimensioni ridotte) per energia prodotta da fonte solare. Ma nell’Unione europea siamo dietro alla sola Germania, molto più estesa. Guida questa classifica per con grande margine la Cina (306,9), secondi gli USA (95,2), poi Giappone (74,1), Germania (58,4), India (49,6) e Italia (22,6). Ve lo aspettavate?

Nazionale di Calcio: record di imbattibilità salvo, anche dopo i Mondiali del Qatar

Brucia ancora l’assenza dell’Italia dai Mondiali del Qatar. Ma come cicatrizzante possiamo usare un record che non abbiamo perso. Grazie alla vittoria a sorpresa all’esordio dell’Arabia Saudita sull’Argentina, la nazionale di Leo Messi ha stoppato la striscia di gare senza sconfitte a quota 36 (da luglio del 2019 a novembre 2022). Gli Azzurri di Roberto Mancini ne hanno collezionate 37 tra l’ottobre del 2018 e il settembre del 2021.