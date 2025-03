Periscopio – Oltre la tecnica: il valore dell’ingegneria e dell’architettura con Andrea De Maio

L’ingegneria e l’architettura non sono solo tecnica: sono visione, responsabilità e capacità di leggere il cambiamento. In un’Italia che affronta sfide decisive – dalla rigenerazione urbana alla prevenzione sismica – architetti e ingegneri sono protagonisti indispensabili del futuro del territorio. Come evolve la professione in questo contesto? Quali strumenti servono per valorizzarla davvero? E che ruolo gioca Fondazione Inarcassa nel sostenerne l’impatto e la dignità? Ne abbiamo parlato a Periscopio con Andrea De Maio, Presidente di Fondazione Inarcassa. Conduce Axel Donzelli.