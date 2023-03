Si chiama “Periscopio – visioni di prospettiva” ed è il nuovo format video di The Watcher Post, a cura di Axel Donzelli. Al lungo novero di tematiche approfondite dalla nostra testata mancava quella del cambiamento. Cambiamento del pensiero, della relazione e del linguaggio, che molto spesso parte proprio dalla comunicazione e dalla dialettica mediatica. Lo facciamo cercando di individuarne gli artefici o i testimoni e con loro avviare delle riflessioni, sintetizzate in interviste. Lo schema è semplice, solo due sgabelli e tanto contenuto.

La cornice è quella dell’Advocacy Hub di UTOPIA, la nostra redazione milanese. E non è un caso, perché in questo nuovo ciclo il genius loci è fondamentale. Il format nasce e si sviluppa nel cuore di Milano, per trarre linfa da quel fermento che caratterizza il capoluogo lombardo, dal quale molti cambiamenti hanno mosso, e continuano a muovere, i primi passi.

Il primo appuntamento è giovedì 23 marzo, la puntata sarà visibile sul nostro sito e sui nostri canali social (facebook, twitter, linkedIn e youtube)

Vi aspettiamo.