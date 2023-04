The Watcher Post, con tutta la sua produzione editoriale sul sito e sui canali multimediali si è accreditata nell’ultimo anno come uno dei principali poli di comunicazione nel settore dell’analisi politico-economica, diventando una testata di riferimento per molti addetti ai lavori nel settore istituzionale. Per questo il suo editore, la società UTOPIA, ha annunciato la costituzione di URANIA Media S.r.l, uno spin-off a cui sono state conferite tutte le attività di produzione di contenuti media e digital del gruppo.

COSA CAMBIA

Attraverso l’operazione societaria URANIA diventa, quindi, titolare sia di The Watcher Post, testata giornalistica diretta da Piero Tatafiore e specializzata in analisi politico-economica, sia dei format televisivi prodotti dagli UTOPIA Studios, tra i quali: Largo Chigi – Vista sulla Politica; A View from Italy, condotto da Daniele Capezzone; Transatlantico, realizzato in collaborazione con La Verità; Forbes Quality Leaders, condotto da Gaia De Scalzi.

URANIA fa il proprio ingresso nel mercato dei media forte dei prodotti e del know how sviluppati dalla Direzione editoriale di UTOPIA negli ultimi anni, e in particolare grazie agli Studi TV – strategicamente posizionati a Largo Chigi a Roma e a Piazza Meda a Milano – dove solo negli ultimi 24 mesi sono stati prodotti e trasmessi 14 diversi format multipiattaforma che hanno visto la partecipazione di oltre 1.200 ospiti tra rappresentanti istituzionali e aziendali.

La nuova società ha presentato un business plan che prevede, per il solo 2023, investimenti per 1 milione di euro che consentiranno – anche attraverso prossime acquisizioni societarie – di crescere ulteriormente nel mercato di riferimento.

«Il mutevole contesto politico-economico, nazionale e internazionale, caratterizzato da improvvise crisi dei mercati e nuove tensioni geo-politiche – dichiara Giampiero Zurlo, amministratore delegato di UTOPIA e presidente del consiglio di amministrazione di URANIA – impone agli stakeholder la ricerca di un’informazione di qualità e di dettaglio, generata da professionisti in grado di approfondire e interpretare correttamente le sempre più complesse dinamiche istituzionali ed economiche. Questo rappresenta il nostro punto di forza. Come dice il claim di The Watcher Post: ‘non vogliamo essere i primi, vogliamo spiegare il perché’. Nelle nostre trasmissioni e sulla nostra testata, infatti, i rappresentanti istituzionali e aziendali possono approfondire temi complessi senza la necessità di doversi scontrare politicamente per il solo fine di aumentare l’audience e il consenso».