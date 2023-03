Muore Bruno Astorre, il senatore silenzioso Segretario del PD Lazio

Ore 13:29, l’agenzia Ansa batte per prima la terribile notizia. “Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci”, si legge nella nota. Ma per chi vive le istituzioni e frequenta il centro di Roma che ci fosse qualcosa che non andava si era capito già da diversi minuti prima. Uno strano silenzio intorno agli uffici senatoriali ma soprattutto più di qualche faccia scossa come quella dell’ex Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, fra i primi ad arrivare sul posto, che non facevano presagire nulla di buono.

Attualmente membro della commissione ambiente e lavori pubblici del Senato, Astorre era anche Segretario del PD Lazio dal 2018. La sua è una storia che parte da lontano fatta di gavetta e tanta esperienza. E proprio per questo che sono bastati pochi minuti che Piazza Sant’Eustachio, in prossimità della porta del Palazzo chiusa e piantonata dai carabinieri, si è riempita di tanti amici ed esponenti di quel Partito per il quale ha ricoperto tanti incarichi, da Assessore ai Lavori Pubblici in Regione Lazio con Marrazzo Presidente nel 2005, a vicepresidente del Consiglio regionale nel 2010 fino ad essere eletto Senatore nel 2013. Ma la sua attività politica viene da lontano. Militante nella Democrazia Cristiana, con il Partito Popolare Italiano venne eletto consigliere comunale a Colonna nel 1995 e successivamente fu primo degli eletti al Consiglio provinciale di Roma nel 1998.

“Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”, ha detto la neo Segretaria PD Elly Schlein.

Occhi lucidi e incredulità fra coloro che si ritrovano sotto Palazzo Cenci. Bruno viene ricordato come persona sempre disponibile e sorridente, come quel dirigente di partito alla costante ricerca del dialogo e della costruzione di ponti. 60 anni tra pochi giorni, lascia la moglie Francesca Sbardella, sindaca di Frascati, e un figlio piccolo. Leader silenzioso ma carismatico, è stata una personalità radicata e influente, saldissimo punto di riferimento soprattutto nella provincia di Roma e per tanti amministratori e sindaci. Era cresciuto in un rapporto viscerale con i territori che lo avevano visto nascere e maturare. Gli piaceva risolvere i problemi, ascoltare e organizzare la gente semplice, muoversi dentro una prospettiva concreta e verificabile in tempi brevi.

Esponente politico rispettato anche dai suoi “avversari” lo ricorda così la Premier Giorgia Meloni: “Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”.

Sono le 17:19 quando il corpo del senatore lascia il palazzo a bordo di un mezzo della polizia mortuaria. La Piazza è lì, incredula, in silenzio, attonita. Nessuno lo poteva immaginare. Ora è il momento del dolore. Il momento degli abbracci.

Addio Bruno.