Nella prestigiosa cornice del Tempio di Adriano mercoledì è statoo presentato l’Advocacy Report curato dall’American Chamber of Commerce (AmCham) in Italy alla presenza di Shawn Crawley, incaricato d’affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, e dell’On. Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy. Il significato dietro questo appuntamento è particolarmente strategico.

Si tratta infatti di una conferma del deciso orientamento transatlantico portato avanti fino ad ora dal Governo Meloni.

Crawley commentando le sfide globali affrontate dai due paesi afferma come quello Italia-Usa sia “un vitale partenariato” e aggiunge che «la forte voce dell’Italia nell’Ue e nella Nato, a sostegno delle nostre relazioni transatlantiche, è di vitale importanza». Sul futuro, il diplomatico USA ha dichiarato che «le riforme e gli investimenti in infrastrutture critiche devono essere realizzati con fornitori fidati che potranno rendere l’economia italiana più competitiva, resiliente e sostenibile».

Gli fa eco il Ministro Urso che dal palco ha dichiarato che la sfida futura è quella di «essere capaci di distinguere alleati dai partner: con gli alleati condividi i valori, i partner sono in termini commerciali. Anche per questo è importante incentivare investimenti esteri del nostro paese soprattutto in quelle aree di interesse strategico nazionale per investimenti sui temi di grande rilevanza strategica come la transizione digitale ed ecologica». A questo per il Ministro deve dare seguito la necessità da parte dell’UE di «mettere in campo risorse per costruire la seconda gamba dell’Occidente e riaprire il dossier sull’area di libero scambio euro-atlantica».

Sullo sfondo dell’evento permangono i temi diplomatici caldi, per Shawn Crawley infatti «l’ingiusta guerra della Russia contro l’Ucraina ha mostrato l’importanza della diversificazione delle fonti come componente centrale della sicurezza energetica”. Per il Ministro Urso urge che l’Europa “orienti lo sviluppo nei confronti del sud del mediterraneo e dell’Africa. Si è rialzata la cortina di ferro, occorre quindi sviluppare insieme una politica euro-atlantica che guardi al nostro mediterraneo e alla centralità del nostro paese».

A seguire i responsabili dei 18 “think tank” di settore legati ad AmCham Italy hanno presentato la loro attività che si pone come obiettivo quello di creare consenso attorno a problematiche su cui esiste una divergenza di opinioni, al fine di sviluppare analisi e proposte accurate da sottoporre all’attenzione delle Istituzioni.

Inoltre nel corso dell’evento è stato lanciato il Comitato Locale per la Città di Roma di AmCham Italy che sarà coordinato da Angela Natale, Presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa, e Vicepresidente Vicario della Camera di Commercio Americana in Italia.“Friends will be friends”, così titola il rapporto su Italia-USA elaborato da AmCham, e le premesse perché i rapporti possano consolidarsi ancor di più ci sono tutte.