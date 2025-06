Lavoro povero: un sintomo della fragilità economica italiana

(Articolo di Romano Benini tratto da L’Economista, inserto del Riformista)

Il Rapporto Istat sulla situazione del paese, presentato nei giorni scorsi, ci conferma che in Italia

esiste un problema di “lavoro povero”. Per lavoratore povero si intende una condizione precisa,

ossia coloro che hanno un reddito disponibile inferiore al sessanta per cento del reddito mediano

nazionale (intorno agli 8 euro lordi orari). Si tratta del 12% circa dei lavoratori italiani, che vivono

questa condizione o perché lavorano part time o per i salari bassi. Quando si parla di questa

condizione e di come affrontarla la soluzione di solito viene collocata su un doppio binario, ossia la

contrattazione collettiva o il salario minimo. Per decenni, come previsto dalla stessa

interpretazione della Costituzione, il tema delle retribuzioni è stato di stretto dominio sindacale. In

questi anni la difficoltà dei sindacati di estendere la rappresentanza nelle aree più deboli del

mercato del lavoro ha determinato come conseguenza che alcune organizzazioni sindacali e forze

politiche hanno posto il tema dell’introduzione del salario minimo per legge. Sono intorno al dieci

per cento i lavoratori italiani che guadagnano meno di 9 euro lordi l’ora, considerata dai proponenti

una soglia di riferimento per l’introduzione di un eventuale salario minimo. Al tempo stesso molti

giuristi ed economisti sostengono che in una Nazione in cui abbiamo decine di diversi contratti

collettivi applicabili per la stessa categoria, l’introduzione di una soglia minima salariale rischia di

determinare una concorrenza al ribasso, con effetti persino controproducenti sulla retribuzione

media che si verrebbe a determinare.

A questa discussione sembra che continui a sfuggire un tema di fondo, che invece non sfugge

all’Istat, ossia che il fenomeno del lavoro povero costituisce la ricaduta su una minoranza di

lavoratori più deboli di una situazione complessiva che ha un significato ancora più grave, ossia il

rischio di impoverimento del lavoro italiano. Questo impoverimento si è determinato negli ultimi

vent’anni ed ha diverse ragioni. Una delle più evidenti è quella economica. Se la ricchezza non si

crea nessun contratto e tantomeno nessun salario per legge la può distribuire. E la ricchezza,

ossia il valore aggiunto, si determina nel rapporto tra competenze, innovazione e produttività. Non

ci si scappa. Riportare il tema dei salari e del lavoro povero alla questione della produttività,

dell’innovazione e della qualità è risolutivo.

Il lavoro povero costituisce in Italia soprattutto la conseguenza della presenza diffusa nel nostro

tessuto economico di settori a basso valore aggiunto e produttività. La minore innovazione genera

meno valore e quindi determina condizioni di lavoro peggiori e salari più bassi. Sappiamo bene

dove, come e perché questo accade. Nel 2024, ci ricorda l’Istat, la crescita dell’occupazione

superiore a quella del valore aggiunto ha comportato una diminuzione della produttività del lavoro

per occupato dello 0,9% e di quella per ora lavorata dell’1,4%. Questo fenomeno coinvolge

comparti significativi per la domanda di lavoro come i servizi alla persona, la ristorazione e la

ricettività turistica e non si può immaginare una risposta per legge o per contratti a questo

problema se non creiamo le condizioni economiche per un miglioramento della produttività e del

valore aggiunto nei settori più deboli o meno innovativi. Insomma l’occupazione in Italia cresce

dove esprime meno valore, ma restiamo fermi in quei settori che creano più valore e per questo

determinano anche migliori salari e condizioni di lavoro.

Questo fenomeno comporta un’altra conseguenza: i settori a basso valore aggiunto assorbono

meno manodopera qualificata e meno laureati, a cui si legano migliori retribuzioni. I livelli di

assunzione di laureati raggiunti in Italia sono particolarmente elevati (tra il 40 e il 55 per cento) tra

le attività dei servizi intensi in conoscenza, con gli incrementi più notevoli per quelli finanziari e di

informazione e comunicazione, mentre la crescita è invece più contenuta nelle attività

caratterizzate da minore scolarizzazione, quali le Costruzioni, i servizi di Alloggio e ristorazione, i

servizi alle imprese ed i servizi alla persona. Secondo Unioncamere il settore che in Italia esprime

la maggiore domanda di lavoro, ossia il turismo, ha una domanda di laureati inferiore al quattro per

cento.

È del tutto evidente da questi dati come in Italia la crescita dell’occupazione ha riguardato in

misura maggiore i profili con qualifiche medio-basse rispetto alle altre maggiori economie europee.

La questione di fondo è quindi oggi quella di definire una strategia che sostenga l’innovazione e la

produttività delle imprese e del lavoro in tutti i comparti, per mettere in qualità il nostro sistema

economico. Bisogna tornare a creare ricchezza sostenendo i settori, come il manifatturiero, che lo

sanno fare e facendo in modo che i settori che creano poco valore, dalla Pubblica amministrazione

al turismo, siano messi in grado di migliorare insieme qualità e stipendi.