Investimenti nell’innovazione, intervista con Emanuele Spampinato

L’imprenditoria innovativa italiana ha un potenziale sorprendente e a confermarlo è anche un addetto ai lavori che ha la possibilità di valutare il settore da un punto di osservazione privilegiato: Emanuele Spampinato, infatti, è il presidente e amministratore delegato di Eht, un aggregatore di pmi innovative (attualmente 71), uno dei più autorevoli nel settore. Di recente è stato negli Stati Uniti per confrontarsi con i suoi omologhi americani e per programmare, nell’ambito della collaborazione con il Transatlantic investments committee, una serie di investimenti. Ne ha parlato in questa intervista rilasciata al The Watcher Post.

Intervista di Alessandro Caruso

Video e montaggio a cura di Simone Zivillica