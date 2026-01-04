(Articolo pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)

In Italia esiste un capitalismo silenzioso, fatto di imprese familiari che attraversano le generazioni senza inseguire visibilità o narrazioni roboanti. Aziende che crescono nel tempo lungo dell’industria, imparando a convivere con cicli economici, cambiamenti geopolitici e mutamenti profondi dei consumi. Nel settore agroalimentare questo modello ha prodotto alcuni dei casi di maggiore longevità, dimostrando che continuità e capacità di adattamento non sono affatto concetti in contraddizione.

Il food, negli ultimi anni, è diventato uno dei comparti più esposti alle oscillazioni del presente: tensioni sulle materie prime, nuove sensibilità legate alla salute e al benessere, mercati esteri sempre più complessi e selettivi. Accanto a un racconto spesso dominato da mode passeggere e slogan, continua però a esistere una filiera che lavora sull’essenziale: qualità del prodotto, affidabilità industriale, relazione di fiducia con il consumatore.

In questo spazio si muovono aziende come Ambrosoli, che da oltre cento anni costruisce il proprio percorso attorno a un alimento antico e genuino come il miele. Un prodotto elementare, quasi primordiale, che nel tempo è diventato il fulcro di un’identità industriale solida e riconoscibile. Accanto al miele, restano una base stabile del business anche le celebri caramelle, altro pilastro storico dell’azienda, che contribuisce a dare continuità e equilibrio al modello produttivo.

«Il nostro obiettivo non è inseguire il mercato del momento», osserva Alessandro Ambrosoli, presidente del gruppo. «Il valore di un’impresa come la nostra sta nella coerenza: mantenere una qualità costante nel tempo e costruire fiducia, giorno dopo giorno». Una visione che oggi si confronta con un contesto internazionale meno lineare, ma che non mette in discussione le traiettorie di fondo.

Sul fronte estero, Ambrosoli continua a guardare all’export, con gli Stati Uniti che nel 2025 rappresentano più del 20% del fatturato, pari nel complesso a oltre 25 milioni di euro. Una presenza costruita nel tempo, coerente con un posizionamento che punta su origine, tracciabilità e affidabilità, più che su volumi aggressivi o logiche di breve periodo.

Nel frattempo, il miele evolve senza perdere identità. Negli ultimi anni Ambrosoli ha lanciato una nuova linea di integratori, inserendo il proprio sapere storico all’interno di un’area – quella della nutrizione funzionale – sempre più centrale nelle scelte dei consumatori. Non un cambio di pelle, ma un’estensione fisiologica. «Il miele», spiega Ambrosoli, «è già di per sé un alimento natturale. La sfida è valorizzarne le proprietà in modo serio, senza snaturarlo».

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO rafforza questo percorso. Non come celebrazione, ma come responsabilità industriale e culturale. «La tradizione», conclude il presidente, «non è immobilità. È la capacità di restare fedeli a ciò che conta, mentre tutto intorno cambia».

Nel rumore dell’economia globale, il cibo continua così a essere un indicatore affidabile. E il miele, con la sua semplicità, resta una misura sorprendentemente efficace del tempo lungo dell’impresa.