Un anno intenso, osservato dalla lente di The Watcher Post. L’Yearly Book 2023 è pronto e disponibile su Amazon. Ancora una volta abbiamo voluto trasformare un anno in una storia, scandita dai nostri migliori servizi, articoli, talk e interviste. Un volume ricco di contenuti e ancora una volta fruibile attraverso una lettura interattiva. Proprio così, perché la nostra caratteristica è quella di spiegare i fenomeni, facendo leva su tutte le frontiere più innovative della comunicazione. In questa edizione, quindi, è possibile collegarsi tramite QR code alla visione dei nostri format video, è possibile guardare, con lo stesso sistema, le nostre The Watcher Pills, i minidocumentari che approfondiscono alcune tematiche di attualità. E questa volta abbiamo anche attinto alle potenzialità generative dell’intelligenza artificiale per le illustrazioni interne del libro. Insomma, una lettura che si promette ancora una volta “esperienziale” e allo stesso stesso tempo utile per rivivere un anno ricco di fatti e fenomeni che hanno segnato la politica ma anche l’impreditoria, i mercati, l’associazionismo, la rappresentatività e le filiere industriali strategiche del nostro tessuto economico.

Dietro questa pubblicazione c’è un anno di lavoro e di impegno sempre orientato a soddisfare una domanda di informazione tecnica e verticale. La redazione di The Watcher Post ha questo come obiettivo: raccontare il perché delle cose. Ed è un’ambizion molto complessa, che richiede professionalità, studio e dedizione. Una sfida che ci ha portato, specialmente nell’ultimo anno, a diversificare, aumentare e perfezionare gli strumenti a disposizione e i servizi di informazione. Il risultato? Quello più gratificante è senza dubbio l’aumento e la fidelizzazione della nostra base di utenza principale: quella rappresentata da tutti i protagonisti, diretti e indiretti, del processo decisionale italiano.

Un ringraziamento particolare va alla redazione di The Watcher Post, che ha reso possibile questa pubblicazione, e alla casa editrice Giubilei Regnani, nostra affidabile compagna di viaggio in molte delle nostre avventure editoriali. Buona lettura!