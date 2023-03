Vola il Made in Italy del settore difesa e aerospazio. Lo dimostrano i conti 2022 di Leonardo, con ricavi che sfiorano i 15 miliardi di euro (14,7) e crescono del 4,8%, utili vicini al miliardo (932 milioni e +58,5%) e ordini in crescita del 21% a quota 7,3 miliardi di euro. E lo certifica un Ebita che supera nettamente quota un miliardo di euro (1,2), con una crescita significativa del 15%. Sorridono gli azionisti Leonardo, che hanno visto confermato un dividendo di 0,14 euro per azione, come nel 2022.

Dove volano i rotori italiani

Sugli elicotteri sia per il settore militare che quello civile, Leonardo conferma una leadership globale di settore, con gli ordini che nel 2022 sono cresciuti del 39% rispetto al 2021 e consegne per ben 149 unità nel periodo. La leadership di mercato italiana si basa su applicazioni multi-role e lo sviluppo di piattaforme “dual-use” e “specialised” che ben si adattano ad entrambi gli ambiti militare e civile. Nel militare le applicazioni sono strategiche per i settori navale e combat, mentre nel civile per missioni di ordine pubblico, elisoccorso, trasporto passeggeri e off-shore. Il 2022 è stato caratterizzato dalla fornitura di 32 elicotteri AW149 al Ministero della Difesa della Polonia e dalla ripresa del segmento commerciale. Tra i clienti internazionali: Dipartimento Difesa Nazionale canadese, US Navy, Dipartimento Salvataggio Ministero dei Trasporti della Cina e Israele.

Elettronica per la Difesa

Altro asset del successo di Leonardo è l’elettronica per la difesa, che nel 2022 ha sia aumentato i margini sia migliorato il portafoglio ordini, che oggi supera i 5 anni. Si tratta in ambito militare di sistemi di comando e controllo per il campo di battaglia e di difesa aerea e dei confini, sistemi d’arma e munizionamento. Nel navale sistemi integrati per il combattimento e la sorveglianza marittima, sia di bordo che per centri di comando e controllo. Nel settore spaziale soluzioni avioniche avanzate per sorveglianza e combattimento, anche per velivoli non pilotati. Oltre a componentistica per sonde interplanetarie e satelliti. Non solo. Lato sicurezza soluzioni per la protezione di città, territori, confini, grandi eventi e infrastrutture critiche. Tutte basate su sistemi avanzati di analisi delle informazioni e comunicazioni sicure.

Il settore difesa, aerospazio e sicurezza del Made in Italy si candida seriamente a modello di crescita.