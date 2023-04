Yoram Hazony è molto conosciuto in Israele e negli States. Meno conosciuto, dai più, in Italia, ma non per questo meno influente. Non a caso il suo ultimo libro La scoperta del conservatorismo ha anche una sua edizione italiana, edita da Giubilei Regnani editore, e presentata proprio ieri nella sede romana di Confedilizia e oggi a Milano al Circolo Volta. Perché Yoram Hazony è uno dei principali intellettuali conservatori occidentali, presidente della Edmund Burke Foundation a Washington e dell’Herlz Institute a Gerusalemme, è l’ideatore della National Conservatism Conference (in cui nel 2020 a Roma intervenne Giorgia Meloni).

Nel suo libro Yoram Hazony ripercorre la tradizione conservatrice anglo-americana e fornisce una nuova base teorica per il conservatorismo, superando il liberalismo moderato di Hayek e Strauss e il conservatorismo dei “fusionisti” degli anni Sessanta, attingendo a decenni di esperienza personale nel movimento conservatore e sostenendo che, nel Ventunesimo secolo, è possibile una rinascita del conservatorismo in Occidente.

Il suo precedente libro Le virtù del nazionalismo è stato premiato come “libro conservatore dell’anno” nel 2019 dall’Intercollegiate Studies Institute ed è stato tradotto in numerose lingue, tra cui l’italiano. Hazony appare spesso nei media statunitensi, tra cui Wall Street Journal, New York Times, Fox News, CNN, NPR, Time, The New Republic, The Ben Shapiro Show e Rubin Report.

«La presenza di Yoram Hazony in Italia – spiega Francesco Giubilei, editore italiano del libro – è una notizia importante perché si tratta di una figura di riferimento del mondo conservatore occidentale e uno dei principali teorici del conservatorismo. La National Conservatism Conference è un luogo di dibattito e riflessione in cui sono intervenuti i principali leader conservatori europei e americani e l’edizione del 2020 a Roma ha rappresentato un momento importante nell’elaborazione di un conservatorismo politico e culturale anche in Italia».

L’INTERVISTA

Tra le tappe del suo viaggio in Italia c’è stata anche una visita alla redazione di The Watcher Post, nel corso della quale ha risposto ad alcune nostre domande. Ha spiegato quanto sia stato fondamentale il pensiero conservatore nella costruzione dello stato contemporaneo di Israele e ha espresso un suo parere sulle elezioni USA 2024: «Mi piacerebbe vedere come candidati conservatori Ron De Santis o Tucker Carlson, ma ci sono molti altri possibili candidati. L’importante è che come Trump il candidato repubblicano sia un nazionalista».