Green Arrow Capital, tra i principali operatori indipendenti negli investimenti alternativi e sostenibili in Italia e in Europa, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di DeA Capital Alternative Funds SGR, società interamente controllata dal Gruppo De Agostini e attiva nella gestione di fondi in private equity, special situations e NPL, oltre a mandati di gestione e fondi di fondi.

L’operazione resta soggetta al nulla osta di Banca d’Italia e delle autorità competenti. Con questa cessione, il Gruppo De Agostini intende riequilibrare il proprio portafoglio, valorizzando il lavoro svolto negli ultimi 15 anni nella creazione di una SGR di grande reputazione e leader nel settore degli investimenti alternativi.

Grazie all’operazione, Green Arrow Capital punta ad accelerare la crescita e a consolidare la leadership domestica nel settore, raggiungendo un’entità combinata con oltre 6 miliardi di euro di patrimonio in gestione “fee earning”, 32 fondi, 7 prodotti Client Solutions e un team di 167 professionisti, di cui 80 provenienti da DeA Capital Alternative Funds SGR. La nuova realtà conterà su 7 strategie di investimento e una forte complementarità di competenze, con un presidio geografico esteso e un approccio focalizzato sugli investimenti sostenibili.

La combinazione strategica rafforzerà la presenza in Spagna e in tutte le principali strategie: Private Equity, Private Credit, Energy & Digital Infrastructure, Real Estate, Client Solutions, Special Situations e NPL. Nel Private Equity, in particolare, la nuova dimensione permetterà di attrarre capitali istituzionali a livello internazionale, proponendosi come principale punto di ingresso sul mercato italiano e dell’Europa meridionale.

Eugenio de Blasio, Founder e CEO di Green Arrow Capital, ha commentato: «Siamo felici e onorati di aver siglato questo importante accordo che vede l’integrazione nel Gruppo di DeA Capital Alternative Funds SGR, realtà di assoluta e riconosciuta eccellenza. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita che ci posiziona quale più grande gestore negli investimenti alternativi in Italia per dimensione, con l’ambizione di competere a livello internazionale grazie a una piattaforma unica, con sette strategie di investimento, in grado di offrire ai nostri investitori, sia domestici che esteri, fondi con hard cap elevati. Abbiamo l’obiettivo di continuare a investire nello sviluppo sostenibile e nella creazione di valore, a beneficio dell’economia reale e di tutti gli stakeholder».

Enrico Drago, Presidente Esecutivo di De Agostini S.p.A., ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di avere assicurato a DeA Capital Alternative Funds, dalla sua fondazione ad oggi, un importante percorso di crescita, che ha portato la SGR ad essere uno dei principali gestori italiani indipendenti nel settore degli alternative asset. Un sentito ringraziamento va a Gianluca Grea, Presidente, a Gianandrea Perco, CEO, al Consiglio di Amministrazione, a tutti i team di gestione, nonché alle funzioni di supporto, per il lavoro svolto fino ad ora, a cui auguriamo molti successi per il futuro. Siamo certi che con Green Arrow Capital la società potrà rafforzare il suo standing in Italia, e proseguire nel percorso di crescita internazionale già tracciato».