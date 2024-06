Martedì sera Flixbus Italia ha festeggiato i primi nove anni di attività e per l’occasione è stato organizzato un grande evento aul rooftop della Rinascente di via del Tritone. Per celebrare l’azienda leader nel settore della mobilità sono intervenuti tanti volti della vita istituzionale nazionale: politici, giornalisti, comunicatori, esperti delle relazioni pubbliche e protagonisti del settore istituzionale romano. Il nostro racconto della serata, con l’intervista ad Andrea Incondi, Senior managing director di Flixbus e la foto-gallery qui sotto.

Roberto Calise Gaia De Scalzi Fabiana Nacci ed Eliana Longi Eliana Longi Salvatore Deidda Guglielmo Pilutti Andrea Incondi Salvatore Deidda Fabrizio Rossi Anita Nappo Valentina Ricci Mario De Pizzo Ylenja Lucaselli Maria Adebhr Denny Mendez Denny Mendez Silvia Pucci Alfonso Celotto e Silvia Pucci Fabrizio Comba Davide Desario e Andrea Delmastro Delle Vedove

Fotografie, riprese e montaggio a cura di Simone Zivillica