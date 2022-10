Virgin Fibra. Avete letto bene, non è una frase allusiva. La Virgin di Richard Branson aggiunge una nuova attività in Italia: la fibra ottica. Dopo le palestre, la radio e le crociere, la newco della fibra di Virgin si è presentata in grande stile. A Milano per il nuovo provider Internet c’erano Branson in persona e il prestigioso Ad di Virgin Fibra: Tom Mockridge (ex Sky). A riprova di come il nostro Paese sia in un momento che lo rende molto appetibile per investire. Come ha ribadito Mockridge: “L’Italia è un Paese strategico e la rete cresce molto in fretta”.

Dal palco del Teatro Gerolamo Branson ha presentato il pay-off molto strong della campagna: “Basta con ‘sto cavo di rame!”. Sottolineando l’unicità dell’offerta Virgin, che si basa sull’utilizzo della tecnologia FTTH (Fiber To The Home), garantita dalla fibra pura targata Open Fiber. “Il rame fa parte del passato”, ha chiosato Branson, “è lento e non lo vogliamo più”. Non è mancato quindi il tono rivoluzionario nelle parole e le intenzioni di Branson.

Tra le novità dell’offerta Virgin Fibra la possibilità per i clienti di rescindere dai contratti in qualsiasi momento, senza penali. Ancora Mockridge: “Con i nostri clienti vogliamo essere trasparenti e chiari, vogliamo offrire una soluzione semplice, senza costi o penalità nascoste. Chi ci vuole lasciare può farlo senza pagare alcuna penalità”.

La composizione delle quote societarie non lascia dubbi sulle potenzialità e la vision del progetto. Spiega Mockridge: “Gli azionisti Virgin Fibra sono per un terzo il gruppo Virgin, per un terzo io e i miei partner e per il rimanente terzo investitori italiani che hanno creduto in noi”. Capitale iniziale? 25 milioni di euro.

Il mercato italiano del FTTH

Nel 2021 ha spiegato Mockridge la connessione in FTTH ha accelerato del 43% rispetto al 2020, ed entro il 2030 Virgin prevede che 30 milioni di case, uffici privati e pubblici saranno raggiunti direttamente dalla fibra, superando di fatto la tecnologia FTTC (fiber to the cabinet). D’altronde tra il 2020 e i 2021 l’Italia è risultata al quarto posto nell’UE per crescita nel numero assoluto di abitazioni raggiunte direttamente dalla fibra (+1,5 milioni nel periodo). Meglio di noi: Francia (4,3 milioni), UK (3,4) e Germania (2,4).

Curiosità: per i nuovi clienti Virgin Fibra sono già pronti tre mesi gratuiti di iscrizione al programma di fitness digitale Virgin Active Revolution. Immaginate il regalo per chi ha già in tasca un abbonamento in palestra, acquista la fibra e magari sceglie di riposarsi con una vacanza in crociera.

Virgin combo!