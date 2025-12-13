I democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno ieri diffuso 90 foto, selezionate fra il materiale in loro possesso sul ‘caso Epstein’, in attesa che il Dipartimento della Giustizia renda pubblica – la scadenza è venerdì prossimo – tutta la documentazione giudiziaria disponibile sul magnate pedofilo morto suicida in carcere a New York nel 2019, come previsto da una legge approvata dal Congresso e firmata dal presidente Donald Trump il mese scorso.

Nei giorni scorsi, due sentenze separate di due giudici federali hanno autorizzato la pubblicazione del materiale relativo alle indagini su Epstein condotte di fronte a Gran Giurì della Florida e dello Stato di New York e finora secretate.

Fra le foto ora diffuse ve ne sono di Epstein con Trump, Bill Clinton, Bill Gates, l’ex principe Andrea, l’ideologo dell’estrema destra Usa Steve Bannon, il miliardario imprenditore e filantropo Richard Branson, l’ex segretario al Tesoro e presidente dell’Università di Harvard Larry Summers, l’avvocato Alan Dershowitz e vari altri.

Le foto sono prive di contestualizzazione e senza didascalie: si ignora al momento dove, quando e da chi siano state scattate. Una mostra un giovane Trump in compagnia di sei donne che hanno collane di fiori, i cui volti sono stati oscurati e di cui non è possibile dedurre l’età; un’altra inquadra una ciotola di confezioni di preservativi con sopra una caricatura del volto di Trump e le scritte ‘Preservativo Trump 4,50 dollari’ e “Sono enorme!”; un’altra ancora una zucca intagliata resa somigliante a Trump, con un cartello con su scritto ‘Trumpkin’ in lettere maiuscole – come Trump usa nei suoi post – e ‘Make Halloween Great Again’, un gioco di parole sullo slogan della campagna di Trump ‘Make America Great Again’.

Nessuna delle immagini diffuse, ricavate da una raccolta di oltre 95 mila immagini, mostra comportamenti sessuali inappropriati né sembra ritrarre minorenni. Una delle più intime ritrae Epstein sorridente nella vasca da bagno, la testa poggiata su un asciugamano e la tenda della doccia tirata sul corpo. E c’è pure un primo piano del magnate pedofilo ‘tipo selfie’, che mette in evidenza il labbro superiore gonfio – non è chiaro che cosa possa averlo provocato -.

Nelle nuove foto, compare una stanza di proprietà di Epstein già mostrata in precedenza e vi sono scene di un resort sul mare, interni ed esterni, ma non è chiaro se siano tutte dell’isola di Epstein, Little St. James, nelle Isole Vergini statunitensi.

Epstein: nuove foto, le reazioni di Trump e della Casa Bianca

“Non le ho viste, ma voglio dire, tutti conoscevano quest’uomo. Era sempre in giro per Palm Beach. Ha foto con chiunque”: Trump ha commentato così, con i reporter alla Casa Bianca, la diffusione delle foto provenienti dal ‘dossier Epstein’.

In precedenza, la Casa Bianca aveva commentato attaccando i democratici. “Ancora una volta, stanno rilasciando in modo selettivo foto scelte ad hoc per cercare di creare una falsa narrazione. Questa è la realtà: democratici come Stacey Plaskett – delegata democratica per le Isole Vergini alla Camera, ndr – e Hakeem Jeffries – capogruppo democratico alla Camera, ndr – chiedevano denaro e incontri a Epstein dopo che era un criminale sessuale condannato”.

La dichiarazione della Casa Bianca proseguiva: “La montatura dei democratici contro il presidente Trump è stata ripetutamente smentita e l’Amministrazione Trump ha fatto per le vittime di Epstein più di quanto i democratici abbiano mai fatto, chiedendo ripetutamente trasparenza, rilasciando migliaia di pagine di documenti e chiedendo ulteriori indagini sugli amici democratici di Epstein. È ora che i media smettano di rigurgitare gli elementi di discussione forniti dai democratici ed inizino a chiedere ai democratici perché volessero frequentare Epstein dopo che era stato condannato”.