Televisione, Internet e i social non passano di moda. La radio sta cambiando e la crisi dei giornali cartacei sembra senza ritorno. Questi, in sintesi, i risultati dell’integrazione al 18° Rapporto Censis sulla comunicazione dedicato ai media preferiti dagli Italiani.

Vecchia (e nuova) cara televisione

Nel 2022 la fruizione della televisione è rimasta stabile. La guarda complessivamente il 95,1% degli Italiani. Ma attenzione: la Tv non è più una sola, e anche questo mezzo è utilizzato in una forma che sta cambiando. Se la fruizione della televisione tradizionale via digitale terrestre è calata quest’anno del 3,9%, cresce quella satellitare (+1,4%), mentre è vero e proprio boom della web e smart Tv (+10,9%).

La radio è in trasformazione

I passatisti dimentichino le valvole. La radio sta vivendo una vera e propria mutazione a livello di fruizione. La ascoltano complessivamente il 79,9% degli Italiani (stabili rispetto al 2021). Ma di questi solo il 48,0% utilizza l’apparecchio tradizionale (-0,8% nel 2022), mentre l’autoradio sale al 69% (+4,6%). Stabile anche l’ascolto via Internet col PC (20,4%), mentre la radio via smartphone cresce decisamente: è al 29,2% con un balzo in avanti del 5,4% quest’anno.

Carta stampata in crisi

La ferita dei quotidiani è ormai un’emorragia. I quotidiani cartacei venduti in edicola sono letti da appena il 25,4% degli Italiani. Questa percentuale si è ridotta del 3,7% nel 2022 e del 41,6% negli ultimi 15 anni. In calo anche i lettori dei settimanali (-1,6% quest’anno) e dei mensili (-0,6%). In aumento i lettori dei quotidiani online, che hanno raggiunto quota 33% avanzando del 4,7% nel 2022. Mantengono buona salute i consumatori di siti web di informazione generici, al 58,1% e in crescita quest’anno del 4,3%.

La disaffezione dalle fonti stampa

La maggioranza degli Italiani non si informa da mezzi stampa (57%). Le persone che basano la propria dieta mediatica prevalentemente o del tutto sui mezzi stampa ha raggiunto il suo minimo storico nel 2021: il 7,6% (dato 2022 non disponibile).

Internet e smartphone si consolidano

Continua a salire in Italia l’uso di Internet (+4,5% quest’anno). L’88% degli Italiani utilizza il web, ed è un dato esattamente identico a quello di quanti utilizzano gli smartphone (+4,7% quest’anno). Stessa musica per gli utenti dei social network, saliti quest’anno all’82,4% (+5,8%nel 2022).

La crescita dei siti web di informazione

Il massivo utilizzo di Internet traina la crescita dei siti web d’informazione (come The Watcher Post) che fanno registrare un incoraggiante +4,3% nel 2022, attestandosi al 58,1% della popolazione italiana.