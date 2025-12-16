Bulgaria, da Gennaio con l’euro

La Bulgaria si prepara ad adottare l’euro dal 1° gennaio 2026, data a partire dalla quale la moneta unica diventerà ufficialmente mezzo di pagamento nel Paese al posto del lev. L’introduzione dell’euro segnerà l’ingresso di Sofia come 21° Stato membro dell’area euro, dopo il completamento del processo di conversione previsto dalle istituzioni europee.

Il cambio avverrà a un tasso di conversione fisso e irrevocabile, stabilito in 1 euro pari a 1,95583 lev, lo stesso valore già utilizzato da anni nel regime di cambio ancorato che lega la valuta bulgara all’euro. A partire dalla data di adozione, l’euro potrà essere utilizzato immediatamente per tutti i pagamenti, mentre il lev continuerà a circolare solo per un periodo transitorio limitato.

Nei primi giorni del 2026 sarà infatti consentito pagare sia in lev sia in euro, ma il resto verrà sempre restituito esclusivamente in euro. Trascorso questo breve periodo di doppia circolazione, il lev perderà lo status di moneta legale, pur restando convertibile presso la Banca nazionale di Bulgaria per un periodo illimitato.

La transizione sarà accompagnata dall’obbligo di doppia indicazione dei prezzi, che scatterà diversi mesi prima dell’introduzione dell’euro e proseguirà anche dopo il cambio di valuta. I prezzi di beni e servizi dovranno essere espressi sia in lev sia in euro, con l’obiettivo dichiarato di garantire trasparenza e consentire ai consumatori di verificare l’esatta conversione degli importi.

Dal punto di vista operativo, il sistema bancario sarà coinvolto in anticipo nella distribuzione di banconote e monete in euro. Le banche commerciali riceveranno il contante prima della data di adozione, così da assicurare la piena disponibilità dell’euro fin dal primo giorno. Anche imprese e commercianti dovranno adeguare in anticipo i sistemi di pagamento e contabilità.

Con l’ingresso nell’area euro, la Bulgaria entrerà a pieno titolo nel Sistema europeo delle banche centrali. La Banca nazionale di Bulgaria parteciperà alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e adotterà integralmente il quadro operativo della BCE.

L’adozione dell’euro rappresenta uno dei passaggi istituzionali più rilevanti per la Bulgaria dall’ingresso nell’Unione europea. Dal 2026, tutte le operazioni finanziarie, i contratti e i conti saranno denominati nella moneta unica, completando un percorso di integrazione monetaria che, di fatto, era già iniziato con l’ancoraggio stabile del lev all’euro.