La vignetta che fece infuriare Berlinguer

Correva l’anno 1977. Il Pci, dopo un balzo elettorale che lo aveva portato, alle politiche dell’anno prima, quasi alla pari della Dc, sosteneva con il metodo dell’astensione parlamentare (la cd. ‘non sfiducia’) un governo monocolore Dc guidato da Giulio Andreotti. Il Paese era stremato dalla crisi economica e anche dalla guerriglia urbana (armata) della sinistra e pure della destra extraparlamentare. Berlinguer sosteneva una politica di ‘sacrifici’, che dovevano fare gli operai, e che divenne nota come politica dell’austerità. Appoggiata dalla Cgil di Lama, i sindacati metalmeccanici, che erano contrari, organizzarono un grande sciopero, con corteo, il 2 dicembre 1977. Una pressione ‘dal basso’ sul Pci. Il giorno dopo, su Repubblica, Giorgio Forattini pubblica una vignetta in cui ritrae Berlinguer che, in vestaglia e pantofole, legge l’Unità seduto, comodamente, su una poltrona e sorseggia il thé. Finestre chiuse per non farsi disturbare dal corteo. Berlinguer si arrabbiò moltissimo, per la vignetta e con Forattini, ma il risultato fu opposto: la partecipazione ai governi di solidarietà nazionale e la strategia del compromesso storico, auspice Aldo Moro (poi rapito e ucciso dalle Br) prese sempre più piede: il Pci entrò nell’area di governo (poi presto ne uscì, ma questa è un’altra storia…). Insomma, nella Prima Repubblica, per un leader comunista essere raffigurato in abbigliamenti ‘borghesi’, lontano dalle istanze degli operai, era il massimo dell’ingiuria e della diffamazione.

La Seconda Repubblica e il look dei segretari

Certo, nella Seconda Repubblica, tutto è cambiato e chi non ricorda i baci appassionati di Occhetto (detto ‘Akel’) con sua moglie, Aureliana Alberici, e i suoi completi sgargianti (panciotti a fantasia), i maglioni di cachemire di Fausto Bertinotti, le giacche nere, stile ‘chiodo’ alla Fonzie, di Renzi? O, per venire a noi, il fisico scolpito, gli occhiali a goccia e il pizzetto curato di Stefano Bonaccini? Ci si dovrebbe, dunque, scandalizzare poco per l’intervista, la prima su carta stampata da quando è segretaria, data alla rivista di moda Vogue da parte di Elly Schlein. Proprio Bertinotti – il quale ci tiene a specificare che il golfino di cachemire era stato comprato “al mercatino dell’usato” – pur senza criticare troppo la Schlein (“non sapevo esistesse il ruolo dell’armocromista…”), ammette che siamo nella fase della “politica alla Netfix in cui è l’immagine che dice chi sei”. Anche Renzi difende la neosegretaria e pubblica, non pago, una sua vecchia intervista a Vogue: “Trovo assurdo attaccare Schlein per la sua personal shopper o la sua armocromista. Sarò vecchia maniera ma non mi interessa sapere quanto prende la sua consulente di immagine o chi la paga. A me interessa la politica”. E il punto è proprio questo. Come dice il leader di Iv, “la fuga dal Pd non nasce dalle interviste a Vogue ma dalla mancanza di chiarezza sui contenuti”. Ora, a dirla tutta, qualcosa stona, riguardo la Schlein, pure e solo a livello di immagine. Nel momento in cui la ormai famosa sua ‘armocrimista’ Enrica Chiccio dice che “Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l’eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a cui è abituata”, le sue parole stridono proprio con quelle della sua dante causa che, sempre a Vogue, sostiene che “c’è una mobilitazione europea che tiene insieme la giustizia sociale e la giustizia climatica, passando per la dignità del lavoro, contro lo sfruttamento e il precariato e per l’uguaglianza nei diritti, nelle opportunità di partenza”. La logica vorrebbe che, appunto, portasse l’eskimo, alle manifestazioni, non il trench ‘armocromato’. Insomma, un look più alla Greta che alla Enrica. In ogni caso, resta il punto. Make up, colori, vestiti, abbinamenti vari, fanno letteralmente a pugni con una linea politica radical e impegnata.

Occhetto, con il suo look goffo e impiegatizio, cercava di trasmigrare i voti del Pci nel Pds (mai fallimento fu più assoluto). Bertinotti – che aveva una linea politica ultra-massimalista – doveva farsi accettare non solo dai ‘salotti buoni’ che amava frequentare ma pure dai moderati dell’Ulivo e dell’Unione con cui doveva convivere facendo di necessità politica virtù (altro disastro politico totale). Renzi, per far diventare il Pd un vero ‘partito della nazione’, ambiva a intercettare il nuovo e, in nome del giovanilismo, a ‘svecchiare’ la sinistra (ci riuscì solo per poco). Non si capisce, al netto del costo della personal shopper (che sicuramente paga di tasca propria) a cosa miri la Schlein. Nei sondaggi, è vero, il Pd, ormai, veleggia ampiamente sopra il 20% dei voti e l’operazione ‘recupero’ dei voti in libera uscita verso il M5s sembra, al momento, ben riuscita.

Le fuoriuscite dal Pd iniziano a essere troppe

Il problema sono alcune uscite dal Pd e i molti malumori che ne segnano le prime settimane di leadership. Prima Giuseppe Fioroni, che punta a un rassemblement di cattolici popolari centristi. Poi Andrea Marcucci, ex capogruppo al Senato, che si iscrive a Iv, una scelta liberaldemocratica. Poi, ancora, e soprattutto, Enrico Borghi, senatore (ex lettiano, poi gueriniano, poi di nuovo lettiano) che sbatte la porta e se ne va, a sua volta, in Iv. Un addio che pesa anche negli equilibri presenti in Parlamento. Sia perché, con il suo innesto, già oggi Iv potrebbe ‘divorziare’ da Azione di Calenda e creare un gruppo autonomo, al Senato, sia perché il Pd ha perso l’unico posto che aveva in un organismo strategico come il Copasir. Sia perché, più che in qualità di perdita ‘cattolica’ o ‘moderata’, la defezione di Borghi dice molto sul piano della linea in politica estera dei democrat. Un filo-atlantista e filo-ucraino come Borghi sa che la linea, su questo tema, sta per cambiare. Infine, ecco un’altra uscita che pesa. Quella di Caterina Chinnici, già candidata a governatore alle Regionali in Sicilia e oggi eurodeputata, che se ne va dritta per dritta direttamente in Forza Italia. Una defezione che lascia di stucco molti. Altre, a livello regionale, sono in essere. Sempre Iv sta facendo campagna acquisti, a livello di consiglieri comunali e regionali, in Toscana come in Piemonte, in Lombardia come in Veneto. Si parla anche di altre defezioni eccellenti. Il senatore Carlo Cottarelli, economista liberal, è tentato andarsene. Il deputato Piero De Luca pure. E qui si arriva a un altro corno del dilemma. I governatori, o almeno quei pochi ancora del Pd.

Il Pd rischia di perdere quasi tutte le Regioni

Vincenzo De Luca, cui la Schlein ha mosso guerra, cui vuole vietare l’ennesima ricandidatura alla guida della regione Campania, nel 2024, sta già meditando di dare vita a una lista personale. Il risultato sarebbe una inevitabile sconfitta per il Pd e la perdita della Campania. Michele Emiliano, in Puglia, sogna di trasferirsi all’Europarlamento e abbandonare la Puglia al suo destino. E si profila un altro rischio sconfitta. Persino Bonaccini – accusato di aver ‘ceduto’ alla Schlein potere, posizioni e posti in maniera troppo arrendevole – vorrebbe candidarsi alle Europee, nel 2024. In Emilia-Romagna non si rivoterebbe (resterebbe in piedi l’attuale giunta con la vicepresidente Priolo fino al 2025) ma pure questo sarebbe uno smacco. Considerando che sono stati persi, in rapida successione, il Lazio, la Lombardia e il Friuli e che, a maggio, il centrosinistra perderà il Molise, nei prossimi anni le regioni italiani potrebbero rappresentare un enorme lago azzurro-nero, cioè di centrodestra, con due sole eccezioni residuali: la Toscana e, appunto, l’Emilia-Romagna. Certo, l’obiettivo della Schlein – consapevole che la maggioranza, al di là degli incidenti di percorso (vedi Def), non perderà il controllo del governo – è solo di risalire nei sondaggi, stabilizzarsi intorno al 20-22% dei voti e poter dire all’esterno “avete visto? La mia cura funziona!”. Insomma, la Schlein non cerca alleanze o alleati intorno cui costruire una valida alternativa programmatica e di governo: cerca solo di attirare consensi su sé.

Alleati che non ne vogliono sapere di allearsi

L’M5s è in piena crisi di consensi, pur se con una guida salda, quella di Conte, e i dispetti tra l’ex premier e la segretaria si sprecano mentre i centristi sono avviluppati nelle loro liti interne, tra calendiani e renziani, oltre che, dal punto di vista dei contenuti, inavvicinabili, per lei mentre persino a sinistra resta uno ‘zoccolo duro’ (quello di Verdi-Sinistra e altri partiti minori) che non hanno alcuna voglia di confluire nel Pd. Un Pd, quello della Schlein, che ‘non’ sceglie (sul termovalorizzatore di Roma come sugli aiuti militari all’Ucraina, per dire di due estremi) e che si limita a posizionarsi, seccamente, solo sul terreno dei diritti civili (utero in affitto, procreazione assistita, matrimonio egualitario), mandando su tutte le furie quello che resta della sua area cattolica e moderata. La quale, però, va pure detto, per ora si limita a organizzare convegni per rilanciare le sue buone ragioni ideali ma priva di ogni capacità di iniziativa politica.

La pura testimonianza: 25 aprile e I maggio

Alla Schlein, dunque, non resta che ‘testimoniare’ sfilando in corteo ieri al 25 aprile e domani alla festa dei Lavoratori, il I maggio. Una sorta di ‘presenzialismo’ da corteo mentre, però, il governo ‘fa’ tanto che ha convocato i sindacati per domenica sera, giorno prima del I maggio, e licenzierà un ddl sul lavoro mentre i sindacati (e la Schlein) festeggiano la festa dei lavoratori. Certo, si potrebbe dire che all’opposizione non resta, essendo tale, che ‘protestare’, ma se lo fai, in Parlamento e nel paese, su posizioni ambigue, poi tutti gli osservatori non fanno altro che passare in rassegna i tuoi abiti e a sfotterti perché ti sei dotata non di un poderoso ufficio studi, ma di una ‘armocromista’. E se è vero che Berlinguer villipeso da Forattini si arrabbiò moltissimo perché colto in contraddizione (entrare al governo voleva dire, allora, di fatto, ‘tradire’ gli operai), è anche vero che non puoi rimanerci male, oggi, se tutti guardano a come ti vesti e non a ciò che dici. Specie se ciò che dici è un birignao di luoghi comuni e di ‘ma anche’ dal sapore indigesto e che nessun armocromista saprebbe come combinare.