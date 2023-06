Sono stati annunciati i nuovi top manager che costituiranno il cda dei prossimi 3 anni di Leonardo. Alla guida ci sarà l’ex ministro dell’Ambiente Roberto Cingolani come Amministratore delegato e Direttore generale. Il team manageriale sarà composto da un totale di otto riporti del neo AD e DG e di una condirezione generale che coordinerà le divisioni e unità di business: questa sarà guidata da Lorenzo Mariani, già Chief Commercial Officer del gruppo, ex ufficiale della Marina ed ex Nato.

«La nuova struttura, semplificata, garantirà un modello gestionale snello che al contempo rafforza il team manageriale» ha commentato Roberto Cingolani alla presentazione del varo del nuovo CDA dopo la sua nomina alla guida dell’azienda. «L’obiettivo – ha poi continuato – è assicurare una conduzione del business più agile e affrontare con successo le sfide che pone un mercato sempre più dinamico e competitivo a livello internazionale». Nel nuovo assetto, inoltre, è segnalata una crescita della presenza femminile fra le posizioni apicali. Tra queste, le nomine delle manager Elena Napolitano e Raffaella Luglini. Alla prima sarà affidata l’unità operativa di Compliance, nell’ambito della quale confluiscono le attività e risorse di Compliance, Ethics, Integrity e Anticorruzione. Alla seconda, invece, spetterà la guida dell’unità Sustainability, nell’ambito della quale confluiranno le attività e risorse della UO Sustainability e quelle della UO ESG & Integrated Reporting.

Altra nomina di peso, che potrebbe preludere alla nascita di una nuova divisione dedicata, è quella di Franco Ongaro al coordinamento dello spazio del gruppo Leonardo. Ongaro, inoltre, ha dalla sua una molto probabile riconferma a chief technology and innovation officer, ruolo che occupa in Leonardo dal febbraio del 2022. Il suo curriculum è quello di tecnico di altissimo livello nel settore spazio, infatti conta esperienze in diverse posizioni in Esa, dove per undici anni è stato a capo del direttorato Technology, Engineering and Quality (D/TEC) nonché Capo dello European Space Research and Technology Centre (ESTEC) di Noordwijk, in Olanda.

L’obiettivo dell’azienda, che traspare anche dal design del nuovo organigramma, è teso all’ottenimento di una nuova e migliore razionalizzazione, semplificazione e ottimizzazione dei processi gestionali del gruppo. L’azienda, infatti, comunica che “è stato varato il nuovo organigramma aziendale con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e ottimizzare la governance aziendale. In particolare il nuovo assetto ha l’obiettivo di rafforzare l’attuale core business, grazie all’istituzione della condirezione generale ‘business & operation’; accelerare ulteriormente il percorso di crescita di Leonardo nel settore cyber e spazio, con un presidio organizzativo dedicato; creare una nuova struttura organizzativa che unisce ‘strategie e tecnologie’; rafforzare l’integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale e l’ingaggio degli stakeholders sui temi esg, con una unità di sostenibilità di prima linea».

Accanto al tema nomine del CDA, è importante segnalare che Leonardo ha annunciato che assumerà, già nei prossimi due anni, oltre 2mila giovani nei settori dell’informatica, della cybersicurezza e delle tecnologie innovative. Il direttore del personale del gruppo Antonio Liotti, nel corso della presentazione dell’Accordo triennale siglato a Palazzo Valentini tra Leonardo, Città metropolitana di Roma e Regione Lazio ha confermato la realizzazione di uno specifico percorso formativo. Già a partire dall’anno scolastico 2023/24, infatti, sarà avviato un percorso triennale di istruzione e formazione per operatore informatico in ambiente cybersecurity con sede al centro di formazione di Acilia a Roma e target posto su 25 ragazzi tra i 14 e i 18 anni.